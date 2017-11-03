دبي تفوز بأربع فئات من «جوائز السفر العالمية»

دبي (الاتحاد)

فازت دبي بأربع جوائز في حفل توزيع «جوائز السفر العالمية2017»، الذي جرى مؤخراً في دبي.

ويأتي الفوز بهذه الجوائز ليؤكد مكانة الإمارة الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث تحتفي «جوائز السفر العالمية» منذ إطلاقها في عام 1993 بالمتميزين من رواد القطاع السياحي، وتعتبر عالمياً رمزاً لأعلى مستويات الجودة في هذا القطاع.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «إنّ فوز دبي بهذه الجوائز، يعتبر دليلاً على ريادتها الإقليمية ومكانتها العالمية المتميزة، فيما يعتبر القطاع السياحي من الركائز الأساسية لتنوع ونمو اقتصاد الإمارة، وهو ما تقوم به دبي من جهود من أجل ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة لسياحة الترفيه والأعمال، وتشجيع الآخرين على زيارتها عدّة مرّات».

وأضاف «تمكّنت كذلك من تعزيز قدراتها التنافسية العالمية، عبر تبنّي أفكار إبداعية مبتكرة، ومواكبة كل ما هو جديد في قطاع السياحة.

وذلك هو أساس استراتيجية دبي، وطموحها، وحرصها على ترسيخ مكانتها العالمية، وذلك بما يتماشى مع«الرؤية السياحية 2020». ولهذا فنحن نتعاون بشكل وثيق مع شركائنا في هذا القطاع لتمكيننا من تقديم المزيد من المقوّمات والمقاصد السياحية والفعاليات، وتطوير البنية التحتية والخدمات».

وبرهن القطاع السياحي في دبي على تميزه عبر حصده لأربع جوائز ضمن فئات مختلفة، من بينها جائزة «الوجهة الرائدة في الشرق الأوسط»، وهي المرة الـ20 التي تربح بها دبي هذه الجائزة منذ إطلاق جوائز السفر العالمية.