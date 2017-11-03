دبي تفوز بأربع فئات من «جوائز السفر العالمية»

دبي (الاتحاد)
فازت دبي بأربع جوائز في حفل توزيع «جوائز السفر العالمية2017»، الذي جرى مؤخراً في دبي.
ويأتي الفوز بهذه الجوائز ليؤكد مكانة الإمارة الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث تحتفي «جوائز السفر العالمية» منذ إطلاقها في عام 1993 بالمتميزين من رواد القطاع السياحي، وتعتبر عالمياً رمزاً لأعلى مستويات الجودة في هذا القطاع.
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وأضاف «تمكّنت كذلك من تعزيز قدراتها التنافسية العالمية، عبر تبنّي أفكار إبداعية مبتكرة، ومواكبة كل ما هو جديد في قطاع السياحة.
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وبرهن القطاع السياحي في دبي على تميزه عبر حصده لأربع جوائز ضمن فئات مختلفة، من بينها جائزة «الوجهة الرائدة في الشرق الأوسط»، وهي المرة الـ20 التي تربح بها دبي هذه الجائزة منذ إطلاق جوائز السفر العالمية.