انتهـاء المحطـة الأولى من «أسبوع أبوظبي في الهند»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم الوفد الذي تقوده دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، مشاركته في الجولة الترويجية الأولى في مومباي، وقد وصل الوفد إلى دلهي لاستكمال جولة «أسبوع أبوظبي في الهند».

يضم الوفد المشارك في «أسبوع أبوظبي في الهند» كلاً من الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وجزيرة ياس، ومتحف اللوفر أبوظبي، وجامع الشيخ زايد الكبير، وقطاع الرحلات البحرية السياحية في أبوظبي، التي عرضت المنتجات والمعالم والمنشآت السياحية والثقافية والترفيهية والعروض الترويجية التي تقدمها الإمارة في أبوظبي ومنطقتي الظفرة والعين.

وأقيمت فعاليات المحطة الأولى من أسبوع أبوظبي في الهند في مجمع باندرا كورلا في مومباي على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة 26 - 29 أكتوبر، ونجح الوفد في استقطاب أكبر وكلاء السفر والسياحة إلى جانب أقطاب قطاع السياحة والإعلام في الهند.

وانطلقت فعاليات المحطة الثانية في دلهي أمس، وتستمر لغاية الأحد 5 نوفمبر. ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، بلغ عدد الهنود المقيمين في 163 فندقاً وشقة فندقية بأبوظبي 256.418 شخصاً، مما يجعل الهند ثاني أكبر سوق دولية مصدرة للسياح إلى الإمارة.

من المتوقع أن يصبح «أسبوع أبوظبي في الهند» حدثاً سنوياً مع إضافة المزيد من المدن على جدول الجولة الترويجية، حيث تسعى الدائرة من خلاله إلى استقطاب المزيد ورفع معدل نمو الزوار الهنود لاستكشاف المعالم السياحية والترفيهية المتميزة والمتنوعة في الإمارة.