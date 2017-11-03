%9.2 ارتفاع الطلب العالمي على الشحـن الجـوي

جنيف (الاتحاد)

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي, أن بيانات سوق الشحن الجوي العالمي لشهر سبتمبر الماضي، أظهرت ارتفاعاً في الطلب الذي يقاس بطن الشحن لكل كيلومتر بنسبة 9.2% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.

ورغم أن وتيرة النمو هذه تعتبر الأكثر بطئاً خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من معدل النمو لخمس سنوات والبالغ 4.4%.

وسجلت سعة الشحن التي تقاس بطن الشحن المتاح في الكيلومتر الواحد (AFTK ) بحسب البيانات نمواً سنوياً بنسبة 3.9% مقارنة بشهر سبتمبر العام الماضي، أي أقل من نصف وتيرة نمو الطلب.

وقال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «سجل الطلب على الشحن الجوي نمواً بنسبة 9.2% خلال شهر سبتمبر، وفي حين يعتبر هذا النمو أبطأ من الأشهر السابقة، إلا أنه يحمل نتائج إيجابية للغاية لم نشهدها خلال الفترة الأخيرة. ولكن هناك دلائل تشير إلى أن طفرة الطلب هذه قد بلغت ذروتها، لذلك تكتسب مسألة تعزيز تنافسية القطاع من خلال تسريع إجراءات تحديث العديد من عملياته البالية المزيد من الأهمية». وسجلت شركات الطيران في جميع المناطق زيادةً في الطلب على أساس سنوي خلال شهر سبتمبر. وازدادت أحجام الشحن السنوية التي تنقلها شركات الطيران في الشرق الأوسط بنسبة 8.9% في سبتمبر 2017 كما ازدادت السعة بنسبة 2.6%. ويمثل هذا الأمر تباطؤاً في الطلب قياساً بالشهر السابق.

ويعني التصحيح الضعيف وقصير الأمد بالنسبة للطلب خلال الربع الثالث من عام 2016 أن الأشهر الأخيرة قد أحدثت تقلبات في معدل النمو على أساس سنوي. ومع ذلك، حافظت أحجام الشحن العالمية المعدلة موسمياً على توجهها الصاعد بنسبة 8% خلال الأشهر الستة الماضية.

غير أنه شركات الطيران في الشرق الأوسط لم تشهد نشاطاً قوياً في حركة الطيران المعدلة موسمياً على خلاف شركات الطيران في المناطق الأخرى بسبب المنافسة القوية من شركات الطيران الأخرى العاملة في المنطقة وخاصة على الطريق الواصل بين آسيا وأوروبا.