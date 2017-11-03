«الاتحاد للطيران» تعلق رحلات «أبوظبي – دالاس فورت وورث» مارس المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «الاتحاد للطيران»، أنها ستعلق رحلات أبوظبي – دالاس/‏‏ فورت وورث، اعتباراً من 25 مارس 2018، حيث أصبحت غير مستدامة تجارياً في أعقاب القرار المنفرد الذي اتخذته شركة أميركان آيرلاينز بإنهاء اتفاقية الشراكة بالرمز مع الاتحاد للطيران.

وقال بيتر بومغارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «أدّى القرار المؤسف الذي اتخذته شركة أميركان آيرلاينز بإنهاء العلاقة التجارية التي أفادت كلتا الشركتين إلى عدم ترك أي خيار لدى الاتحاد للطيران سوى تعليق رحلاتها بين أبوظبي وبين دالاس/‏‏ فورت وورث».

وأفاد بيتر: «في حالة قيام شركة أميركان آيرلاينز بإلغاء قراراها بإنهاء الاتفاقية، فنحن مستعدون لمواصلة هذه الرحلات معاً وحماية مصالح المواطنين الأميركيين ودعمها والربط العالمي مع تعزيز القيمة التجارية لكلتا الشركتين». تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران استثمرت بشكل كبير في رحلات دالاس/‏‏ فورت وورث منذ إطلاقها في ديسمبر 2014.

وبدأت هذه الوجهة بثلاث رحلات أسبوعياً وتمّت ترقيتها إلى رحلة يومية في فبراير 2017، الأمر الذي يمنح المسافرين في الولايات المتحدة الأميركية وعلى امتداد شبكة الوجهات العالمية للشركة وصولاً إلى مدن أميركية أكثر عبر مركز العمليات التشغيلية الرئيسي لأميركان آيرلاينز.