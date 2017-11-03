«ذا لانغام داون تاون» يفتح أبوابه 2020

دبي (الاتحاد)

اعلنت مجموعة أمنيات العقارية عن مشروع «ذا لانغام، داون تاون دبي»، والذي سيفتتح عام 2020.

ومن المتوقع أن يتم افتتاح الفندق الفاخر الذي تديره مجموعة لانغام للضيافة، خلال الربع الثالث من العام الذي يشهد انطلاق فعاليات معرض إكسبو الدولي في دبي.

أعلنت مجموعة أمنيات العقارية عن تنظيم حدث استثنائي على طراز ذا لانغام للتعريف بمستوى الفخامة الذي تتميز به هذه العلامة، حيث سينقل الحدث الزائرين إلى أجواء فندق «ذا لانغام، لندن الشهير»، وسيمنح المقيمين في الإمارات تجربة هي الأولى من نوعها للاطلاع على الأسلوب والنمط اللذين تشتهر بهما علامة «لانغام».