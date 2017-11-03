الرمادي: مواجهة المنافس المباشر «مفصلية» لـ «البرتقالي»

عماد النمر (عجمان)

أكد المصري أيمن الرمادي، مدرب عجمان، أن المباريات مع الفرق القريبة من بعضها، هي الأصعب، وتعد مفصلية وفارقة بالنسبة لـ «البرتقالي»، لأن الفوز فيها يدفع الفريق إلى المنطقة الدافئة، لذلك يعول كثيراً على تحقيق نتيجة إيجابية، وقال: «التقينا الظفرة قبل ثلاثة أسابيع في كأس الخليج العربي، إلا أن لقاء غدٍ يختلف من حيث الشكل والمضمون والهدف، وبالتالي لا يمكن القياس على اللقاء السابق». وأوضح أنهم يدخلون اللقاء برغبة استمرار الأداء الجيد الذي ظهر به عجمان منذ بداية الموسم، إضافة إلى الحصول على النتيجة الجيدة التي تساعد الفريق في مشواره بالدوري، ولا يوجد أي غيابات في الصفوف، وننتظر من اللاعبين تقديم مباراة قوية والعودة بالفوز.

وأشار إلى أن الظفرة متميز ولديه خبرة جيدة في «المحترفين»، وقدم مستويات لافتة هذا الموسم، بفضل ما يملكه من إمكانات، سواء على مستوى الجهاز الفني أواللاعبين، لذلك يحترم الظفرة جداً، ويواجهه بحذر، قال: «أتابع الظفرة وأعرف مدى الجهد الإداري والفني المبذول من أجله، والأمور اختلفت تماماً عن الفترة التي توليت فيها تدريب الفريق». وأشاد الرمادي بأداء لاعبيه خاصة الأجانب الذين ظهروا بصورة جيدة خلال المباراتين الأخيرتين للفريق، وساهموا بشكل مباشر في الفوز بالتعاون مع بقية اللاعبين. وعن بُعد المسافة ومدى تأثير ذلك على إرهاق اللاعبين، قال: «فعلاً مشكلة، خاصة أن المسافة كبيرة بين عجمان والظفرة، وتكرمت إدارة الظفرة بالموافقة على أن نؤدي التدريب الأخير لنا على ملعب المباراة، ونحن نشكرهم على ذلك».