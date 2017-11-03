قويض: لا بديل عن «النقاط المضاعفة»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

شدد محمد قويض، مدرب الظفرة، على أن السباق بين الفرق التي تقبع في المراكز الستة الأخيرة، أشبه ببطولة دوري خاص بها، ومن هنا فإن فريقه يسعى بكل ما يملكه من قوة لحصد الفوز على عجمان اليوم، على عكس المباريات التي تجمع الظفرة مع الفرق التي تحتل المراكز الست الأولى.

وقال: «فريق عجمان أحد الفرق التي تتشابه طريقة لعبها مع الظفرة، وطالما أن المباراة على أرضنا وجمهورنا، ولا بديل عن النقاط الثلاث من دون نقصان، والنتيجة الإيجابية مطلبنا الأول قبل الأداء الجيد، لأن هدر النقاط في هذه المواجهات يعني أننا نتأخر على لائحة الترتيب، علماً بأننا نقدر تطور عجمان الذي يقدم مستويات فنية جيدة».

وأضاف: «من الناحيتين الفنية والبدنية هناك رضا وقبول عما يقدمه الفريق خلال التدريبات، وخسرنا مباراتي الوحدة والنصر في ظروف خارجة عن إرادتنا، وفي المباراتين تأثرنا بالبطاقات الحمراء، بشكل عام نسير بخطى ثابتة، حيث نعرف جيداً ما نريده من كل جولة، ومباراة عجمان هي لقاء النقاط المضاعفة».

أكد قويض غياب ألميدا وحمد الحمادي وعبد الله عبد الهادي للإصابة، إلى جانب علي إبراهيم للإيقاف، مشيراً إلى أن إجمالي الإصابات يبلغ 7 لاعبين تقريباً، معظمها بسبب الالتحامات القوية خلال المباريات، معرباً عن أمله في أن تشهد الساعات الأخيرة التي تسبق المواجهة تماثل بعض اللاعبين إلى الشفاء.

بدوره، أكد سلطان السويدي، مدافع الظفرة، معاناته من تمزق في عضلة الكاحل، وأن احتمالات مشاركته 50٪، وقال: «خطورة عجمان في اللاعبين كافة، وفي حال نجح عجمان بالتسجيل أولاً، فإن هذا الأمر يعني الخسارة، إذ من المستحيل حينها أن تنجح في إحراز التعادل، لذلك يجب على الظفرة التنبه لهذا الأمر».