ريجيكامب: أتوقعها صعبة.. والترشيحات ليست واقعية !

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد الروماني ريجيكامب أن مباراة الغد أمام العين لن تحسم بطولة أو تمنح لقباً، وأضاف في المؤتمر الصحفي أمس أنه يحرص على إبعاد فريقه عن أي ضغوط وتذكيرهم بأن الفوز بالمباراة مجرد 3 نقاط، وأن الدوري ما زال طويلا، وأن الأهم أن يخرج منها بدون إصابات أو إيقافات وأكد على ضرورة التركيز وتقديم المستوى الذي ظلوا يقدموه في المباريات السابقة.

وقال ريجيكامب: سالم سلطان عاد للتدريبات ونفتقد فقط لكل من إسماعيل مطر وخالد باوزير الذي تعرض لإصابة عضلية في التدريب أمس الأول، كل اللاعبين مؤثرين في الفريق لكنني على ثقة من أن البديل سيقدم المطلوب.

وتابع: الحظوظ متساوية في مباراة الغد، ولكني على ثقة أن الوحدة عندما يقدم مستواه المعروف فإنه سيحقق الفوز، ونحن نحترم العين كفريق قوي، وأدرك تماما أن غياب 3 لاعبين لن يؤثر على العين، وتلك الغيابات ليست مشكلتي، وما يهمني فريقي وما يقدمه في المباراة.

وأكمل: ندرك جيدا أننا أهدرنا فرصا عديدة في المباريات السابقة، واللاعبون بشر، يخطئون ويصيبون وأتمنى أن يستفيدوا من أي فرصة أمام مرمى المنافس.

وأشار ريجيكامب أنه لا يثق بالترشيحات التي تعطي الوحدة الأفضلية على بقية المنافسين، وقال إنها ليست واقعية، متوقعا مباراة صعبة.

وقال: عندما تسلمت تدريب الوحدة كان من الأهداف التي تحددت أن يلعب الفريق كرة قدم جيدة، ونحن نحافظ على نسق ثابت تقريبا في جميع المباريات ونعمل على أن يتطور الفريق أكثر، وأعتقد أن الأداء الجيد يقود للنتائج الجيدة وقد تفوز في مباراة بالحظ لكن الأداء الجيد هو الذي يمكن من الفوز باستمرار.

وأشاد ريجيكامب بدور جماهير الوحدة ومساندتها للفريق، متوقعا حضوراً أكبر في مباراة الغد.