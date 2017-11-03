دبي (الاتحاد)

أعلن إكسبو 2020 دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، لتعزيز ريادة الأعمال والاستثمار والمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقع الاتفاقية، هيروشي كونيوشي، نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنال البيات، نائب رئيس أول، دمج وتطوير الأعمال، إكسبو 2020 دبي، وذلك بحضور ميروسلاف لاجاك، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتنص المذكرة على تعاون الجانبين حول مجموعة من أهداف التنمية المستدامة التي يطمح العالم لتحقيقها بحلول عام 2030 من خلال القيادة الفكرية ومبادرات نقل المعرفة، ومشاركتها وتطبيق أفضل الممارسات.

وحددت منظمة الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، وينطوي كل هدف على غايات محددة يتعين تحقيقها بحلول عام 2030.