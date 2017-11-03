«الاتحادية للجمارك» تبحث التعاون مع إسبانيا والمكسيك

دبي (الاتحاد)

تفقد معالي المفوض علي بن صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، أمس الأول فعاليات أسبوع التجارة والتنمية، وقام بجولة على المنصات والمؤسسات المشاركة فيه، رافقه خلالها محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام للهيئة، وأحمد عبدالله بن لاحج، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية وعدد من المسؤولين بالهيئة، وذلك انطلاقاً من الشراكة التي تربط الهيئة ووزارة الاقتصاد والشركة المنظمة للحدث.

وأشاد معاليه بمشاركات الجهات المشاركة في الأسبوع، مشيراً إلى أن تلك المشاركات تعكس التطور الكبير في منظومة العمل المؤسسي الحكومي والخاص في الدولة في مجال التجارة والجمارك.

وأكد معاليه أهمية أسبوع تنمية التجارة في تسليط الضوء على قضايا التجارة المحلية والإقليمية والعالمية، لافتاً إلى ضرورة تنظيم مثل هذه الفعاليات والمعارض لمردودها الإيجابي على التجارة والاستثمار والاقتصاد الوطني.

وعلى هامش أسبوع التجارة والتنمية العالمي، بحث معالي المفوض رئيس الهيئة سبل تعزيز التعاون بين الجمارك الإماراتية والمكسيكية مع ريكاردو شابا، مدير عام الجمارك المكسيكية، بحضور فرانسيسكا اسكوبار سفيرة المكسيك لدى دولة الإمارات، ومحمد بوعصيبة وأحمد بن لاحج.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية دعم الإمارات لترشيح مدير عام الجمارك المكسيكية لمنصب نائب مدير عام منظمة الجمارك العالمية.

كما التقى معاليه ماريا بوريجو مدير عام الجمارك الإسبانية، وتم خلال اللقاء بحث وسائل تطوير العلاقات الجمركية بين البلدين، وإمكانية دعم ترشيح مدير عام الجمارك الإسبانية لمنصب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية.

وخلال اللقاء مع ممثلي شركة نيوكتك، أطلع معاليه على أحدث التقنيات في مجال أجهزة الفحص والتفتيش الجمركي.