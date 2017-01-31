اللجنة الوطنية للتحقيق تباشر مهامها في الجوف

عدن (وكالات)

باشرت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان أمس، التحقيق الميداني بمحافظة الجوف في عدد من الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. واستمعت اللجنة إلى أقوال عدد من ضحايا التهجير القسري من أبناء مديرية الغيل والذين يعيشون في مخيم الجر بمديرية الحزم محافظة الجوف منذ عامين ونصف العام، حيث عقد جلسات استماع لنماذج مختلفة من الأسر، وأخذ الإفادات المرتبطة بواقعة التهجير وظروفها.

كما استمعت للمعاناة الإنسانية التي عاشوها أثناء تنقلهم براً، ووصولهم إلى مركز عاصمة الجوف واحتياجاتهم الحالية في المخيم، لاسيما في ظل انعدام الخدمات وعدم وجود مدارس، ما تسبب الحرمان من التعليم لعدد كبير من الأطفال.

كما التقى الفريق في نطاق الزيارة وكيل محافظة الجوف سنان العراقي، والذي شرح لأعضاء اللجنة عن الوضع الإنساني العام للمدنيين في الجوف، في ظل الحرب ودور السلطة المحلية في توفير ضمانات حماية حقوق الإنسان.

ويستمر فريق اللجنة الوطنية بأعمال التحقيق بمحافظة الجوف في عدد من الانتهاكات، من ضمنها ضحايا زراعة الألغام، وتفجير المنازل، وغيرها من الانتهاكات.