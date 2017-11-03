مطورون: مستثمرو أبوظبي يشكلون %50 من عملاء مشاريع عقارية في دبي والشارقة

سيد الحجار (أبوظبي)

تتسابق شركات التطوير العقارية بمختلف إمارات الدولة، لاسيما بدبي والشارقة، على تسويق مشاريعها العقارية بإمارة أبوظبي، في ظل القوة الشرائية لسكان الإمارة بقطاع العقارات، بحسب مسؤولين بهذه الشركات، أوضحوا أن المقيمين بالعاصمة يشكلون نحو 50% من المشترين بمشاريع عقارية في دبي والشارقة.

وقالوا لـ «الاتحاد» على هامش مشاركتهم بالدورة التاسعة للمعرض الدولي للعقارات والاستثمار «ايريس 2017»، والذي انطلقت فعالياته بمركز أبوظبي الوطني للمعارض أمس، ويستمر حتى غد السبت، إن القطاع العقاري بأبوظبي يتميز بالقوة والمرونة، وزيادة القوة الشرائية، سواء بمدينة أبوظبي أو العين، ما يشجع الشركات العقارية بمختلف إمارات الدولة بالمشاركة في المعارض العقارية بالعاصمة.

وأشاروا إلى اهتمامهم بافتتاح مكاتب عقارية لهم بأبوظبي لتسويق المشاريع المتنوعة بمختلف إمارات الدولة، مع توفير عروض خاصة للمشترين وطرق سداد ميسرة.

وشهد المعرض، الذي افتتحه خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، مشاركة واسعة من الشركات الدولية التي حرصت على عرض مشاريع عقارية متنوعة بمختلف دول العالم، مع توفير عروض خاصة للحصول على الإقامة والجنسية بهذه عند شراء العقار بهذه الدول.