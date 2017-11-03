فرصة كبيرة لاستغلال التكنولوجيا في تنشيط التجارة بإفريقيا

دبي (الاتحاد)

أجمع المشاركون في جلسة «مستقبل التعاملات المالية» على أن تقنيات البلوك تشين وسيلة آمنة لمراقبة النشاطات المالية حول العالم، ومنصة تتميز بالشفافية في تحريك الأموال عبر وجهات متعددة، مؤكدين بأن التعاملات الرقمية هي المستقبل. وناقشت الجلسة الاتجاه المتصاعد لاستخدام الأموال الرقمية والإلكترونية في القارة الإفريقية بشكل خاص، وما يترتب على ذلك من تغييرات، ضمن فعاليات المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال الذي اختتمت فعالياته غرفة تجارة وصناعة دبي في مدينة جميرا بدبي أمس.

وشارك في الجلسة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي في دولة الإمارات، لويس أنطوان موهير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميرجيمز في رواندا، وتايو أوفيوسو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باغا في نيجيريا.

وأوضح أوفيوسو بأننا نقترب من عالم خالٍ من التعاملات المالية التقليدية، وهذا يفرض إسراع الخطى للحاق بالركب التكنولوجي، الذي يعتمد إنترنت الأشياء وتقنيات البلوك تشين، والتعاملات المالية الإلكترونية، موضحاً أن الإمارات خير مثال على تبني وتطبيق هذه التكنولوجيا في وقت قصير جداً.

وبين أن الثورة المالية، تحتاج إلى موارد بشرية خبيرة ومدربة، موصياً بضرورة الاستثمار في رأس المال البشري الأفريقي، وتنشئة جيل مدرب كفء، قادر على تولي مهمة الانتقال إلى المرحلة الجديدة.

وأوضح أن المركز ينادي بهذه الثورة التكنولوجية في خدمة التعاملات المالية، مؤكداً أن الإمارات باتت رائدة في تبني أحدث التكنولوجيا العالمية في مجالات البلوك تشين والتعاملات المالية الرقمية، الأمر الذي أفضى إلى اعتماد الكثير من الشركات الناشئة لهذه التقنيات، وتصاعد اعتماد الشركات على هذه التقنيات، مبيناً أن بأن حركة الأموال الرقمية باتت في تزايد.