نتطلع لبناء شراكة قوية مع دولة الإمارات والانتقال إلى اقتصاد المعرفة

حوار: مصطفى عبد العظيم

أكدت فخامة أمينة غريب رئيسة جمهورية موريشيوس، أن بلادها تتطلع لبناء شراكة قوية مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كل المجالات، منوهة بالدور القوي الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم بلدان القارة الأفريقية في العديد من المجالات من خلال استراتيجية واضحة.

وقالت فخامة أمينة غريب في حوار مع «الاتحاد»، على هامش الدورة الرابعة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال: إنها تتطلع أن تكون موريشيوس بوابة دولة الإمارات للقارة الأفريقية، خاصة في قطاع الخدمات الذي تتملك به دولة الإمارات إمكانات كبيرة، مشيرة إلى أن الربط الجوي بين البلدين ساهم في تعزيز النمو السياحي في موريشيوس خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت فخامتها إلى العمل على تطوير الأجندة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وموريشيوس، والاستفادة من العلاقات القوية التي تربط البلدين على الصعيد السياسي، وبناء شراكة قوية بين البلدين، مشيرة إلى أهمية الاستثمارات الإماراتية في موريشيوس، والتي يتركز معظمها حالياً في القطاع السياحي، لافتة إلى أهمية العمل على استكشاف المجالات الأخرى للتعاون من خلال المبادرات المشتركة بين الجانبين.

وفيما يتعلق بالمنتدى الأفريقي للأعمال، أشارت فخامتها إلى أنه:«يعد من المنتديات المهمة جداً، لأنه يعكس استراتيجية دولة الإمارات بالنسبة للقارة الأفريقية بأكملها، وسمعنا آراء إيجابية كثيرة بأن أفريقيا هي المستقبل، وهو الأمر الذي أجمع عليه كل المشاركين في المنتدى»، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من جيل الشباب في أفريقيا من خلال زيادة الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا وفي جميع القطاعات الأخرى.