«هيئة الرياضة»: راية «أسعد شعب» تعزز النهضة والتميز

دبي (الاتحاد)

احتفلت الهيئة العامة للرياضة، أمس، بيوم العلم، حيث قام إبراهيم عبد الملك، أمين عام الهيئة، برفع علم الإمارات على سارية العلم أمام مبنى الهيئة الرئيس، يشاركه خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد رئيس لجنة الاحتفالات بالهيئة، وجميع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، ومجموعة من طلاب المدارس، وكشافة الإمارات في دبي، وتزامن ذلك مع عزف السلام الوطني، بمشاركة إيقاعات الكشافة، وترديد المشاركين والحاضرين. وقال إبراهيم عبد الملك: «احتفالنا بالعلم يؤكد فخرنا واعتزازنا بوطننا الغالي في ظل قيادتنا الرشيدة، ونحن ننعم بالأمن والأمان، حيث يمثل الاحتفال بيوم العلم رمزاً للوحدة والوفاق، وتجديداً للولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي، وتجسيداً لصورة إماراتية مشرقة، ليظل علم الإمارات عالياً خفاقاً، تأكيداً على الحب والولاء وخدمة الوطن ورفعته، وبذل الروح من أجله، ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة أبناء الإمارات».

وأضاف: «احتفالات الهيئة هذا العام حملت معاني تجسد شموخ النهضة والتميز، التي تفخر بها الإمارات، وتعكس الابتسامة التي يسطرها أسعد أشعب، ورفعت راية السعادة والإيجابية، لتعلنها مدوية للعالم أجمع بأن الإمارات منبع الخير والعطاء، والأمن والأمان».

وقال عبد المحسن الدوسري، الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة: «احتفال الهيئة بهذه المناسبة الوطنية الغالية هو تعبير صادق لروح الولاء والانتماء، وتعزيز لمكانة العلم، وترسيخ لمبدأ احترامه كرمز وطني، فهو يحتل مكانة ومنزلة في قلوبنا، ترخص لها الأرواح، وتفديها الأجساد، وتُقدم التضحيات في سبيل إبقائه شامخاً عالياً».

وأكد الدوسري أن أبناء الإمارات في مثل هذا اليوم يحرصون على تجديد العهد بالولاء والإخلاص والمثابرة على العمل، والاجتهاد لإكمال مسيرة التطور والازدهار، والمحافظة على مؤشرات السعادة والابتسامة، والخير والعطاء، للإمارات وشعبها ومن يقطن أرضها.

وأضاف الدوسري: فعالياتنا في الهيئة ليوم العلم تجسد مجموعة من القيم التي تتصدرها الوحدة الوطنية، والمتمثلة في العلم الذي يعكس اتحاد 7 إمارات تحت مظلة دولة وقيادة واحدة، وتساهم في تعزيز أواصر الولاء والانتماء بين صفوف وأفراد المجتمع. وفي المقابل تبارت الأندية في رفع علم الإمارات عالياً خفاقاً على ساريتها، بحضور المسؤولين في إدارات الأندية، وسط أجواء احتفالية استثنائية.