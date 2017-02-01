بيدرو المودوفار.. أول إسباني يرأس لجنة تحكيم «كان»

باريس (أ ف ب)

يرأس السينمائي الإسباني بيدرو المودوفار لجنة تحكيم الدورة السبعين من مهرجان كان للفيلم، ليصبح أول إسباني يتولى هذه المهمة، على ما أعلن المنظمون أمس الثلاثاء في بيان.

ويخلف المخرج الإسباني الذي سبق له أن فاز عام 1999 بجائزة الإخراج في مهرجان «كان» عن فيلم «تودو سوبري مي مادري»، في هذه المهمة الأسترالي جورج ميلر مخرج سلسلة أفلام «ماد ماكس».

وهو سيمنح جائزة السعفة الذهبية مع أعضاء لجنة التحكيم في ختام المهرجان الذي ينطلق في 17 مايو وينتهي في 28 منه.

وقال المودوفار: «أنا سعيد جدا بالاحتفال بمرور 70 عاماً على تأسيس مهرجان كان للفيلم، وأنا أتولى هذه المهام المميزة، ويشرفني ذلك لكني متوتر!».

وأضاف المودوفار الذي يجسد السينما الإسبانية منذ ثلاثين عاما «ترؤس لجنة التحكيم مسؤولية كبيرة جداً، وآمل أن أكون على قدر التوقعات».

وقد شارك المودوفار خمس مرات في المسابقة الرسمية لمهرجان «كان» مع أفلام «تودو سوبري مي مادري» و«فولفير» و«لوس ابراثوس روتوس» و«لا بييل كي ابيتو» و«خولييتا» العام الماضي. وقد كوفئت أعماله مرتين بنيله جائزة الإخراج عن «تودو سوبري مي مادري» وجائزة التمثيل لكامل طاقم الممثلات وجائزة أفضل سيناريو عن «فولفير» عام 2006.