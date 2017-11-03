سلطان الجابر: يوم العلم مناسبة للاحتفاء بالقيم النبيلة والثوابت الراسخة

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إن «يوم العلم مناسبة وطنية عظيمة نحتفي من خلالها بالقيم النبيلة والثوابت الوطنية الراسخة لدولة الإمارات، وبمسيرة الإنجازات والنجاحات التي تتحقق كل يوم بفضل الرؤية المستقبلية بعيدة المدى والطموحات الكبيرة لقيادتنا الرشيدة، ويشكل اليوم فرصة لتجديد عهد الولاء والوفاء والتقدير والعرفان للوطن والقيادة، والتأكيد على قوة تلاحم ووحدة شعب الإمارات».

جاء ذلك خلال احتفال شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها أمس بيوم العلم الذي يتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم. وقام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، بمشاركة مجموعة من أصحاب الهمم من موظفي شركات المجموعة برفع علم الدولة أمام واجهة المبنى الرئيسي لشركة أدنوك بحضور عدد كبير من كوادر أدنوك، وشارك في الفعالية عدد من لاعبي فريق الإمارات للأولمبياد الخاص.

وقال سلطان الجابر: «نفخر بمشاركة أصحاب الهمم في وقفة العز والكبرياء والإباء ونحن نرفع علم الإمارات معاً، ونؤكد استمرار التفاني والإخلاص في العمل بعزيمة وإصرار وأمانة في خدمة الوطن والقيادة لمواصلة مسيرة التطور والنجاح». وشهدت كل مقار شركات المجموعة فعاليات للاحتفال بيوم العلم. يذكر أن «أدنوك» تعد راعياً رسمياً للأولمبياد الخاص الذي تستضيفه أبوظبي في عام 2019.