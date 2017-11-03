دبي (الاتحاد)
يترقب الجمهور ظهر اليوم انطلاق فعاليات المهرجان الثالث لـ «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في خطوة تهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسةً للرياضة على مستوى العالم، وذلك في سكاي دايف دبي على مدار يومين.
ويقدم المهرجان للعائلات مجموعة من رياضات المغامرة والإثارة، والأنشطة الفردية والجماعية، وعروضاً رياضية على المسرح، تضمن لجميع أفراد العائلة قضاء وقت ممتع، وجعلهم متحمسين لممارسة الرياضة، والتمتع بالنشاط والحيوية خلال فترة التحدّي الممتدة على مدار شهر كامل.
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كما يضم المهرجان تدريبات «إكس سبارتن» وتمارين «إكس دبي» لليوغا مع شروق الشمس في موقع مميز بسكاي دايف دبي، ويتوقع أن تحظى هذه الأنشطة بإقبال كبير لا سيما من قبل أولئك الذين يبحثون عن التشويق والتحدّي، وتجربة أنواع جديدة من اللياقة البدنية بإطلالة على مياه مرسى دبي.
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في الوقت الذي يرتدي الأطفال والكبار أزياء أبطالهم المفضلين والمشي لمسافة 3.2 كم في «مرسى دبي»، حيث يمكن لجميع المشاركين الاستمتاع بهذه الفعالية والوصول إلى خط النهاية لتسجيل نشاطهم هذا في تطبيق «تحدي دبي للياقة».
يذكر أن المهرجان الأول أقيمت في حديقة الصفا، والثاني أقيمت الأسبوع الماضي على رمال شاطئ كايت بيتش، ولا زال في المبادرة مستمرة بمهرجانين، حيث يقام المهرجان الرابع في «برج بارك» ويركز على أنشطة الأندية الرياضية واستديوهات اللياقة البدنية، التي تكتمل مع وجود وحدات متنقلة مؤقتة وفصول نوادٍ رياضية خاصة، ويختتم التحدي مهرجاناته في «دبي فستيفال سيتي»، حيث يجتمع المشاركون في احتفالية تكرم إنجازاتهم الفردية والجماعية، مع الاستمتاع بعروض الألعاب النارية، ومشاهدة فعاليات تقام لمرّة واحدة مثل سباق قارب التنين.