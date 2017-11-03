دبي (الاتحاد)

يترقب الجمهور ظهر اليوم انطلاق فعاليات المهرجان الثالث لـ «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في خطوة تهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسةً للرياضة على مستوى العالم، وذلك في سكاي دايف دبي على مدار يومين.

ويقدم المهرجان للعائلات مجموعة من رياضات المغامرة والإثارة، والأنشطة الفردية والجماعية، وعروضاً رياضية على المسرح، تضمن لجميع أفراد العائلة قضاء وقت ممتع، وجعلهم متحمسين لممارسة الرياضة، والتمتع بالنشاط والحيوية خلال فترة التحدّي الممتدة على مدار شهر كامل.

وسيأخذ مهرجان اللياقة البدنية لعطلة نهاية الأسبوع الثالث في «سكاي دايف دبي» طابع رياضات المغامرة والإثارة ليضم طيفاً من الفعاليات الممتعة من «الباركور»، وسباق الدراجات الهوائية لـ«بي إم إكس»، وحلبة لألواح التزلج، وتسلق الجدران، كما يضم ميادين الموانع وتدريبات فنون النينجا والتجديف وركوب قوارب الكاياك، وركوب المظلات وسباق الحواجز، كما ستكون رياضات أصحاب الهمم إحدى الفعاليات الرئيسية في المهرجان ليحظى المشاركون بفرصة تجربة رياضات الرجبي وكرة السلة على الكراسي المتحركة، والبوشيا، وكرة الطائرة جلوساً، وستشارك الشخصية الرياضية لـ«ريد بُل» شيخة القاسمي مدربة رياضة «الكروس فيت» قصة نجاحها، وستقدم نصائح للمشاركين حول سبل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

كما يضم المهرجان تدريبات «إكس سبارتن» وتمارين «إكس دبي» لليوغا مع شروق الشمس في موقع مميز بسكاي دايف دبي، ويتوقع أن تحظى هذه الأنشطة بإقبال كبير لا سيما من قبل أولئك الذين يبحثون عن التشويق والتحدّي، وتجربة أنواع جديدة من اللياقة البدنية بإطلالة على مياه مرسى دبي.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة للجميع للمشاركة في سباق المشي للشخصيات الخارقة الأول من نوعه على الإطلاق في المدينة، حيث سيمتلئ مرسى دبي بالشخصيات القصصية الخيالية مثل سوبرمان، وباتمان، ووندر وومان ومئات من الأبطال الخارقين الآخرين الذين يتنافسون من أجل الفوز في تحدي اللياقة البدنية في شوارع دبي ليشكلوا مشهداً مذهلاً لا يمكن تفويته.

في الوقت الذي يرتدي الأطفال والكبار أزياء أبطالهم المفضلين والمشي لمسافة 3.2 كم في «مرسى دبي»، حيث يمكن لجميع المشاركين الاستمتاع بهذه الفعالية والوصول إلى خط النهاية لتسجيل نشاطهم هذا في تطبيق «تحدي دبي للياقة».

يذكر أن المهرجان الأول أقيمت في حديقة الصفا، والثاني أقيمت الأسبوع الماضي على رمال شاطئ كايت بيتش، ولا زال في المبادرة مستمرة بمهرجانين، حيث يقام المهرجان الرابع في «برج بارك» ويركز على أنشطة الأندية الرياضية واستديوهات اللياقة البدنية، التي تكتمل مع وجود وحدات متنقلة مؤقتة وفصول نوادٍ رياضية خاصة، ويختتم التحدي مهرجاناته في «دبي فستيفال سيتي»، حيث يجتمع المشاركون في احتفالية تكرم إنجازاتهم الفردية والجماعية، مع الاستمتاع بعروض الألعاب النارية، ومشاهدة فعاليات تقام لمرّة واحدة مثل سباق قارب التنين.