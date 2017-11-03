«ترايثلون دبي للسيدات».. دعوة خيرية للرياضة والصحة

رضا سليم (دبي)

ينطلق صباح اليوم سباق ترايثلون دبي للسيدات، الأول من نوعه في المنطقة الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع نادي دبي للسيدات، وخصص ريعه لدعم وتمكين أصحاب الهمم من السيدات اللاتي فقدن أحد الأطراف، والمساهمة في توفير الأطراف الصناعية لهن عبر برنامج «إمكان»، التابع لمؤسسة الجليلة، في إطار المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 2017 عاماً للخير، كما تشارك فتاتان من أصحاب الهمم في الترايثلون، هما سارة عبدالله محمد ووردة عبدالله محمد.

كما يأتي السباق تماشياً مع مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

ورصدت اللجنة المنظمة، 50 ألف درهم للفائزات بالمركز الأول في مختلف الفئات، فيما تحصل الفائزات بالمركزين الثاني والثالث في كل مسابقة على اشتراك عضوية مجانية لمدة عام في نادي دبي للسيدات.

وينقسم السباق إلى ثلاث فئات، هي سوبر سبرنت، وسبرنت، والشورت، حيث تتنافس المتسابقات في فئة السوبر سبرنت على مسافة 400 متر سباحة، ومسافة 10 كيلومترات دراجات هوائية، ومسافة 2.5 كيلومتر جري، فيما تتنافس المتسابقات في فئة السبرنت على مسافة 750 متر سباحة، ومسافة 20 كيلومتراً للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كيلومترات جرياً، وفي فئة الشورت تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كيلومتر سباحة، و30 كيلومتراً للدراجات هوائية، و10 كيلومترات جرياً.