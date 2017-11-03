النصر يستضيف الشارقة في قمة المتصدر والوصيف

رضا سليم (دبي)

ينطلق اليوم الدور الثاني لدوري أقوياء اليد بالجولة السادسة، حيث يلتقي النصر مع الشارقة بصالة راشد بن حمدان، فيما يستضيف فريق العين منافسه فريق الوصل، ويحل فريق الجزيرة ضيفاً على فريق شباب الأهلي دبي بصالة مكتوم بن محمد.

ويأتي قرار لجنة المسابقات بإقامة جميع مباريات الجولة في يوم واحد بدلاً من إقامتها الجمعة والسبت لمنح الفرق راحة والعمل بمبدأ التكافؤ خاصة بعد تقديم الجولة السابعة من الجمعة والسبت المقبلين إلى الثلاثاء المقبل، وهي الجولة الأخيرة قبل التوقف الطويل للدوري الذي يستمر 100 يوم.

ويأتي التعديل في الجدول من أجل منح الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الجزائري صالح بو شكريو لإقامة معسكر للمنتخب وتجمعات أسبوعية، وأيضاً استغلال مشاركة الشارقة في بطولة الأندية الآسيوية في مدينة حيدر أباد، خلال الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر الجاري.

ويتصدر الملك الشرقاوي القمة برصيد 15 نقطة، يليه النصر برصيد 12 نقطة، ثم الوصل في المركز الثالث برصيد 10 نقطة وشباب الأهلي – دبي الرابع برصيد 9 نقاط، ثم العين في المركز الخامس بنفس النقاط وبفارق الأهداف عن شباب الأهلي، بينما يقبع الجزيرة في المركز السادس والأخير برصيد 5 نقاط.

من ناحية أخرى، أقام اتحاد اليد حفل عشاء على شرف الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة، مساء أمس الأول، بمناسبة فوزه بولاية خامسة في الاتحاد الدولي، حضر الاحتفالية محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد ونائبه محمد شريف ونبيل عاشور الأمين العام وداود مليح وناصر الحمادي وعبدالله الكعبي أعضاء الاتحاد وياسر لبيب السكرتير الفني للاتحاد.

ودار الحديث خلال حفل العشاء عن تطوير كرة اليد الإماراتية، واستشهد رئيس الاتحاد الدولي بتجربة ألمانيا في اللعبة، وكيف نجحوا في انتشار اللعبة، حيث يبلغ عدد الأندية المشاركة في نشاطات كرة اليد 5000 نادٍ وعدد الممارسين يتجاوز مليون لاعب، واقترح بضرورة وأهمية تفعيل نشاطات كرة اليد في المدارس، وهو مشروع بين الاتحاد وبين وزارة التربية والتعليم قيد التنفيذ، كما اقترح أن تقام دورة للحكام من أجل الارتقاء بمستواهم.