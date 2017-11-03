ضربة البداية في المضمار العائلي

محمد حسن (دبي)

يدشن مضمار جبل علي ظهر اليوم موسم سباقات الخيول الجديد بسباق البرشاء المخصص للخيول المهجنة الأصيلة ويعتبر الشوط الثالث «شادويل» الرئيس في الحفل، وخصص للخيول المهجنة لمسافة 1000 متر «تكافؤ»، ويضم نخبة من الخيول القوية من نجوم الموسم الماضي بالمضمار، أبرزها الجواد «انديسكريبابل»، بإشراف دوج واتسون الفائز مرتين الموسم الماضي، كما حل وصيفاً في آخر مشاركة، لكن ربما تكون الورقة الرابحة لسيمار «سطوة ستوري» العائد بعد غيبة، وهو خيار الفارس الأول بالإسطبل ريتشارد مولن.

وينافس أيضاً كل من «ريفلسكوب» بإشراف ساتيش سيمار الفائز هنا مرة، ويدفع المدرب أحمد بن حرمش أيضاً بورقة رابحة هي الجواد «اينوبليد» بقيادة كوسجريف، فيما ينافس أيضاً «سلفادوري» بإشراف راشد بورسلي.

ويعود بعد غيبة طويلة الجواد «كسب» بإشراف الرايحي وبقيادة باولو سيرجيو، وهناك الجواد «صحفي» بإشراف ماريا ريتشي وبقيادة فرناندو هارا.

ويسعى الجواد «سكاي جازر»، بإشراف علي راشد الرايحي وبقيادة تاج اوشيه لتحقيق أول فوز في الموسم الجديد، وذلك في مستهل الحفل الذي خصص للخيول عمر 3 سنوات لمسافة 1950 متر تكافؤ، فالجواد «سكاي جازر» حقق انتصارات في جبل علي.