«كأس السفير الياباني» تدشن موسم الجودو المحلي اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

يدشن اتحاد المصارعة والجودو موسمه المحلي، اليوم بتنظيم بطولة كأس السفير الياباني المفتوحة للجودو، بمشاركة أكثر من 100 لاعب من فئة الشباب، وتقام البطولة في صالة الاتحاد بالمشرف، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وبالتعاون مع السفارة اليابانية بالدولة.

ويشارك في البطولة أندية الجزيرة، الوحدة، الظفرة، خورفكان، الفجيرة (حامل اللقب)، كلباء، دبي جودو كاي، الكوماندوز، أكاديمية تايتان التي تشارك لأول مره، تيم جودو كان وفريق بوشيخان ساموراي، ويحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على كأس البطولة المفتوحة بجانب الجوائز العينية لأصحاب المراكز الأولى، كما يتم اختيار أفضل 5 لاعبين في البطولة من اللاعبين الصاعدين للمعسكر الخارجي المقترح، والذي يقام في ضيافة جامعة توكاي في اليابان، في إطار علاقاتها التعاون المتميزة مع اتحاد الجودو.

وتنطلق البطولة في الثامنة والنصف صباحاً، بإجراءات الميزان بالزي الرياضي لمواليد 2003 -2004، وتحددت أوزان المنافسات تحت (34,38,42,46,50، 55، 60، 66، 73 كجم)، ويعقب عملية الميزان بدء مباريات التصفيات التمهيدية، بينما تقام النهائيات عقب صلاة الجمعة.

وشكر محمد بن ثعلوب الدرعي، السفارة اليابانية على تعاونها المستمر والمثمر مع الاتحاد، واهتمامها الكبير بتطوير الجودو في الإمارات، وبشكل خاص على مستوى المراحل العمرية، وعلى توفيرها متطلبات النجاح للبطولة السنوية ضمن جهودها لتطوير رياضة الجودو على مستوى المدارس وقطاع الناشئين.

وقال: البطولة واحدة من بطولات الاتحاد التحضيرية للموسم الجديد، ونشيد بما تقدمه السفارة اليابانية التي استقطبت أبرز خبراء اللعبة للمشاركة في تدريب عدد من المدربين العاملين، من خلال دورات تدريبية محلية أسهمت في تطوير مستوى اللعبة، من بينهم البطل الياباني الشهير المعتزل ماساكي.