تكريم «وحداوي» لعنابي الجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

كرم بشير المحيربي قطب نادي الوحدة، فريق الجو جيتسو بالنادي، الذي توج بالمركز الأول في بطولتي «أبوظبي جراند سلام» جولة لوس أنجلوس، والبحرين الوطنية، وذلك في بادرة رائعة.

وقدم المحيربي جوائز مالية وعينية لأعضاء الفريق، بحضور خالد راشد الهنائي رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية، وعامر الصيعري عضو مجلس إدارة الشركة.

وثمنت شركة الوحدة للألعاب الرياضية المبادرة التي تعكس اهتمام أقطاب وجمهور النادي بالإنجازات، التي تتحقق في الألعاب المختلفة، كما أعرب لاعبو الفريق عن سعادتهم بهذا التكريم، الذي يمثل دافعاً معنوياً لتحقيق المزيد.

من جهته قال المحيربي أن مبادرته جاءت تثميناً لما يقدمه فريق الجو جيتسو من مستويات مميزة، متمنياً التوفيق للفريق في الاستحقاقات المقبلة، لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.