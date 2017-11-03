بيس تحافظ على الصدارة في اليوم الثاني

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت الجنوب أفريقية لي آن بيس صدارتها لبطولة «فاطمة بنت مبارك المفتوحة لجولف السيدات»، بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى على أرض نادي جولف شاطئ السعديات، وحافظت بيس على أدائها الثابت منذ اليوم الأول، محققة ضربة تحت المعدل في 6 حفر والمعدل في باقي الحفر، لتنهي الجولة بواقع 12 ضربة تحت المعدل و66 نقطة، في حين قدمت الهندية آديتي آشوك أداءً قوياً وضعها في الوصافة بـ11 ضربة تحت المعدل، بعد تحقيقها ضربة تحت المعدل في 6 حفر والمعدل في باقي الحفر، مبتعدة عن باقي اللاعبات التي شاركتها المركز الثاني يوم أمس الأول.

وقالت بيس: أسعى لمواصلة الأداء القوي خلال المرحلة الثانية والأخيرة من المنافسات، حيث سيكون الأداء الهادئ عاملاً أساسياً في الحفاظ على صدارة جدول الترتيب، مع تفادي الوقوع في الأخطاء التي حدثت خلال جولة اليوم، بعد إضاعة عدد من الفرص للابتعاد أكثر بالصدارة، في حين قالت آديتي آشوك: سعيدة بالأداء الذي قدمته في الجولة الأولى، خاصة مع عدم تحقيقي ضربة فوق المعدل في أي من الحفر منذ انطلاق البطولة، وهو ما أسعى إلى الحفاظ عليه خلال الجولة الأخيرة.

وشهدت الجولة أداءً لافتاً وقوياً من اللاعبتين السويدية كاميليا لينارث، التي حققت ضربة تحت المعدل في 8 حفر وضربة فوق المعدل في الحفرة الأخيرة، والإسبانية لونا سوبرون التي حققت رقماً قياسياً جديداً في الملعب بتسجيلها 62 نقطة، وذلك بعد تحقيق ضربة تحت المعدل في 9 حفر، وضربتين تحت المعدل في الحفر 15، وضربة فوق المعدل في الحفرة 6، لتتقاسم اللاعبتان سوية المركز الثالث بمجوعة 9 ضربات تحت المعدل.

وتعليقاً على منافسات اليوم الثاني، قالت الدكتورة مي الجابر عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن الأداء القوي الذي قدمته اللاعبات بشكل ملحوظ رفع من مستويات الإثارة في مرحلة التصفيات النهائية، وهو ما يصب في مصلحة الجماهير المتابعة للبطولة، التي من المتوقع أن تأتي بأعداد غفيرة خلال اليومين الأخيرين لتشجيع اللاعبات، مع الاستمتاع بالمرافق والأنشطة التي يجري تنظيمها على هامش البطولة في القرية والنادي.

وأضافت الجابر: في ظل هذه النتائج المتقاربة فإنه من الصعب توقع الفائزة باللقب، خاصة أن جميع اللاعبات رفعن وتيرة المنافسة، الأمر الذي يدل على التقدير الكبير الذي تكنه اللاعبات لهذه البطولة سعياً للفوز بلقبها.

وشهدت البطولة خارج الملعب احتفالات الجمهور واللاعبات بمناسبة «يوم العلم»، حيث أظهرت اللاعبات دعمهن من خلال وضع أعلام الدولة على القبعات، فضلاً عن استبدال الأعلام عند الحفر بعلم الدولة. كما شهدت قرية البطولة حضوراً جماهيرياً واسعاً استمتع بالأنشطة المتنوعة التي توفرها للزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات الرياضية والترفيهية.

ويشار إلى أن منافسات البطولة تستمر حتى مساء بعد غدٍ، حيث يمكن للجمهور حضور المنافسات بشكل مجاني عن طريق الحصول على التذاكر من المدخل الرئيسي لنادي جولف شاطئ السعديات، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبطولةwww.FBMLadiesOpen.com، وتقام البطولة برعاية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة التطوير والاستثمار السياحي، وشركة المسعود للسيارات، والاتحاد للطيران، وفندق «ماريوت داون تاون» أبوظبي.