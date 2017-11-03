«القارة السمراء» 10 نجوم في «الهواة»

معتصم عبدالله (دبي)

تقتصر مشاركة الأجانب في دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي 2017- 2018، على 23 لاعباً من أصل 24 خانة متاحة على مستوى الأندية الـ12 المشاركة في «النسخة 44»، عقب قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة - قبل انطلاقة الموسم الحالي- بتخفيض عدد الأجانب إلى اثنين فقط، بدلاً من ثلاثة.

ومر قرار تقليص الأجانب بمراحل عدة حتى «المخاض الأخير»، بداية من قرار الجمعية العمومية الأولى لمجلس إدارة اتحاد الكرة في 28 أغسطس 2016، والقاضي بتقليص عدد الأجانب في دوري الدرجة الأولى إلى لاعب واحد، بداية من موسم 2017- 2018، وقرار المجلس في نهاية أكتوبر 2016، بشأن إعادة قرار التقليص إلى لجنة المسابقات، وإجراء دراسة أخرى، ليأتي القرار النهائي بشأن تقليص «أجانب الهواة» إلى لاعبين فقط، بداية من الموسم الحالي.

وبعيداً عن مراحل اتخاذ قرار تقليص عدد «أجانب الهواة»، استقرت الأندية على قيد 23 لاعباً في 12 نادياً، باستثناء الذيد الذي تعاقد مع السنغالي «المخضرم» بابا ويجو، وفضل إبقاء «خانة» الأجنبي الثاني شاغرة إلى وقت لاحق، في المقابل ستكون الفرصة متاحة أمام أندية خورفكان، اتحاد كلباء، بني ياس، الحمرية، دبا الحصن، والفجيرة الاستفادة من 9 لاعبين من أبناء المقيمين من المقيدين في صفوف فرق الشباب بالأندية المعنية، بشرط تسجيل لاعبين فقط من الأجانب، في تقرير المباراة حسب اللوائح.

وتوزعت جنسيات أجانب دوري الدرجة الأولى، على 11 دولة، حيث احتل اللاعب البرازيلي موقع الصدارة - كما جرت العادة، بوجود 6 ممثلين لـ «أبناء السامبا» في أندية اتحاد كلباء، رأس الخيمة «لاعبين»، بجانب أليكسندر إبريسدو هداف رأس الخيمة، في الموسم الماضي، مع دبا الحصن، وماركوس فينسيوس مع الحمرية، وجاءت فرنسا في المركز الثاني بأربعة لاعبين، بقيادة المهاجم نوفيللو لاعب بني ياس، مقابل لاعبين من تونس، السنغال، الأردن، وكوت ديفوار، وممثل وحيد لجنسيات الأرجنتين، الكاميرون، زيمبابوي، بوركينا فاسو، ونيجريا.

ويمثل الأجنبي من دول القارة الأفريقية أولوية لأندية «الهواة»، نظراً لقيمة العقود المالية «المنخفضة» مقارنة مع الجنسيات الأخرى، وتشهد المنافسة في الموسم الحالي وجود 10 لاعبين من دول القارة الأفريقية، بقيادة الثنائي التونسي شادي الهمامي لاعب دبا الحصن، ونجم دبي في الموسم الماضي، ومحمد بن حمودة لاعب خورفكان، في المقابل تشهد المنافسة وجود ثنائي أردني للمرة الأولى في المواسم القريبة، ممثلين في منذر بوعمارة مع خورفكان، وأحمد سمير مع العروبة.

ويشهد الموسم الجديد، مشاركة 14 وجهاً جديداً، بما فيهم الفرنسي نوفيللو هاري المستمر مع بني ياس منذ الموسم الماضي في دوري الخليج العربي، في المقابل يقتصر تواجد نجوم الخبرة على 9 لاعبين يملكون تجارب سابقة على مستوى «الهواة»، ممثلين في التونسي شادي الهمامي، البرازيلي إليكسندر أباريسيدو «دبا الحصن»، بابا ويجو «الذيد»، والثنائي الإيفواري فين سيدريك وبراهيما دياكتي «العربي»، كامل شافني «الحمرية»، فاتري ساخي «مصفوت»، نويل كاسيكي «قزق» ويالي جوني «مسافي».