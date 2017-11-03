«القارة السمراء» 10 نجوم في «الهواة»

معتصم عبدالله (دبي)
تقتصر مشاركة الأجانب في دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي 2017- 2018، على 23 لاعباً من أصل 24 خانة متاحة على مستوى الأندية الـ12 المشاركة في «النسخة 44»، عقب قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة - قبل انطلاقة الموسم الحالي- بتخفيض عدد الأجانب إلى اثنين فقط، بدلاً من ثلاثة.
ومر قرار تقليص الأجانب بمراحل عدة حتى «المخاض الأخير»، بداية من قرار الجمعية العمومية الأولى لمجلس إدارة اتحاد الكرة في 28 أغسطس 2016، والقاضي بتقليص عدد الأجانب في دوري الدرجة الأولى إلى لاعب واحد، بداية من موسم 2017- 2018، وقرار المجلس في نهاية أكتوبر 2016، بشأن إعادة قرار التقليص إلى لجنة المسابقات، وإجراء دراسة أخرى، ليأتي القرار النهائي بشأن تقليص «أجانب الهواة» إلى لاعبين فقط، بداية من الموسم الحالي.
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وتوزعت جنسيات أجانب دوري الدرجة الأولى، على 11 دولة، حيث احتل اللاعب البرازيلي موقع الصدارة - كما جرت العادة، بوجود 6 ممثلين لـ «أبناء السامبا» في أندية اتحاد كلباء، رأس الخيمة «لاعبين»، بجانب أليكسندر إبريسدو هداف رأس الخيمة، في الموسم الماضي، مع دبا الحصن، وماركوس فينسيوس مع الحمرية، وجاءت فرنسا في المركز الثاني بأربعة لاعبين، بقيادة المهاجم نوفيللو لاعب بني ياس، مقابل لاعبين من تونس، السنغال، الأردن، وكوت ديفوار، وممثل وحيد لجنسيات الأرجنتين، الكاميرون، زيمبابوي، بوركينا فاسو، ونيجريا.
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ويشهد الموسم الجديد، مشاركة 14 وجهاً جديداً، بما فيهم الفرنسي نوفيللو هاري المستمر مع بني ياس منذ الموسم الماضي في دوري الخليج العربي، في المقابل يقتصر تواجد نجوم الخبرة على 9 لاعبين يملكون تجارب سابقة على مستوى «الهواة»، ممثلين في التونسي شادي الهمامي، البرازيلي إليكسندر أباريسيدو «دبا الحصن»، بابا ويجو «الذيد»، والثنائي الإيفواري فين سيدريك وبراهيما دياكتي «العربي»، كامل شافني «الحمرية»، فاتري ساخي «مصفوت»، نويل كاسيكي «قزق» ويالي جوني «مسافي».