90 ودية تجهز الأندية

دبي (الاتحاد)
خاضت أندية «الهواة» 90 مباراة ودية في الطريق إلى الموسم الجديد،
ولعب مصفوت 10 مباريات محلية وخارجية في معسكر مقدونيا، وأسهمت في وقوف المدرب سليمان حسن على جاهزية اللاعبين، في حين خاض بني ياس الذي شد الرحال إلى إسبانيا 9 مباريات، جعلت المدرب جوران يضع «السماوي» في الطريق، أملاً في العودة مجدداً إلى أضواء المحترفين، خصوصاً أن الفريق يعول على لاعبيه المواطنين للمنافسة على بطاقتي التأهل.
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واختارت فرق رأس الخيمة ومسافي والعروبة، مصر لتدشين مرحلة الإعداد للموسم الجديد، حيث لعب مسافي 6 مباريات، ورأس الخيمة 8 مباريات والعروبة 9 مباريات، بينما خاض الحمرية الذي اختار معسكره الإعدادي في المجر 6 مباريات.
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وفضل مسؤولو العربي الإعداد من خلال التجمع الداخلي، بعدما تم إلغاء فكرة السفر للمعسكر الخارجي.