90 ودية تجهز الأندية

دبي (الاتحاد)

خاضت أندية «الهواة» 90 مباراة ودية في الطريق إلى الموسم الجديد،

ولعب مصفوت 10 مباريات محلية وخارجية في معسكر مقدونيا، وأسهمت في وقوف المدرب سليمان حسن على جاهزية اللاعبين، في حين خاض بني ياس الذي شد الرحال إلى إسبانيا 9 مباريات، جعلت المدرب جوران يضع «السماوي» في الطريق، أملاً في العودة مجدداً إلى أضواء المحترفين، خصوصاً أن الفريق يعول على لاعبيه المواطنين للمنافسة على بطاقتي التأهل.

ولعب الذيد الذي اختار ألمانيا لتدشين إعداده 9 مباريات، حسب ما أعلن المدرب محمد سعيد الطنيجي، وخاض «نمور كلباء» الساعي لاستعادة موقعه مع الكبار 8 مباريات في ألمانيا وبعد العودة، بينما حرص التونسي محمد المنسي مدرب خورفكان على خوض 7 وديات في ألمانيا، وبعد انتهاء فترة التحضير في المعسكر الخارجي، مقابل 6 مباريات لدبا الحصن الذي شد الرحال إلى ألمانيا أيضاً.

واختارت فرق رأس الخيمة ومسافي والعروبة، مصر لتدشين مرحلة الإعداد للموسم الجديد، حيث لعب مسافي 6 مباريات، ورأس الخيمة 8 مباريات والعروبة 9 مباريات، بينما خاض الحمرية الذي اختار معسكره الإعدادي في المجر 6 مباريات.

ويعد الفجيرة الوحيد من بين فرق «الهواة» الذي أقام معسكره في دولتين هما هولندا وفرنسا، لتنفيذ خطة مارادونا، وخاض الفريق 5 مباريات قوية.

وفضل مسؤولو العربي الإعداد من خلال التجمع الداخلي، بعدما تم إلغاء فكرة السفر للمعسكر الخارجي.