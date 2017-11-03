«حلم المحترفين» من الظل إلى الأضواء

فيصل النقبي (الفجيرة)

صحيح أنه دوري «الهواة»، لكنه أصبح في «قمة الشهرة»، بوجود الأسطورة دييجو مارادونا على رأس القيادة الفنية لفريق الفجيرة، وبالتالي تحظى البطولة بمتابعة جماهيرية وإعلامية مكثفة هذا الموسم، كما أن «القوة والشراسة» عنوان آخر، نظراً لاتساع دائرة المنافسة على الصعود إلى المحترفين، بين عدد كبير من الأندية منها الفجيرة واتحاد كلباء وبني ياس والعروبة.

كما رصد اتحاد الكرة مليون درهم للبطل و500 ألف درهم للوصيف.

وتبدأ عجلة المسابقة في الدوران، بإقامة الجولة الأولى، على مدار يومين، منها 3 لقاءات اليوم، حيث يلتقي اتحاد كلباء مع رأس الخيمة، والذيد مع خورفكان ويحل بني ياس ضيفاً ثقيلاً على دبا الحصن، وتستكمل الجولة غداً، بإقامة 3 لقاءات، هي العربي مع الحمرية والفجيرة مع العروبة، ومصفوت مع مسافي.

ويفتتح «النمور» سباق «الهواة» مع «الخيماوي»، باستاد اتحاد كلباء في الساعة الرابعة و50 دقيقة مساءً، وتقابل الفريقان الاسبوع الماضي على الملعب ذاته، وفاز اتحاد كلباء بهدفين لهدف وتأهل لدور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.