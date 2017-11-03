الجزيرة وشباب الأهلي دبي «القفزة» في لقاء «الظروف المتشابهة»

مصطفى الديب (أبوظبي)
جرت العادة أن تكون الإثارة العنوان الأبرز لمباريات الجزيرة أمام الأهلي والشباب، قبل دمج الناديين مع دبي، في كيان شباب الأهلي دبي، وتعتبر مباراة اليوم بين الجزيرة وشباب الأهلي دبي بمثابة «الصفحة البيضاء» في تاريخ الفريقين بدوري الخليج العربي، خاصة أن المواجهات السابقة أصبحت جزءًا من ذاكرة «الساحرة المستديرة» على الورق فقط.
وتعد ظروف الفريقين في هذه المواجهة متشابهة إلى حد كبير، حيث إن النقاط الثلاث هي الهدف الوحيد لكل منهما للحاق بركب البطولة، بعد البداية غير المرضية في البطولة، لم يحصد «فخر أبوظبي» إلا ثماني نقاط من أصل 18، كما أن شباب الأهلي جمع 11 نقطة، والخسارة لأي طرف بست نقاط حيث يبتعد الخاسر كثيراً عن ركب القمة، فيما يقترب الفائز كثيراً من أهل الصدارة.
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في موقعتي الشباب والجزيرة في الموسم نفسه، كان الأمر مختلفاً، حيث حقق بطل الدوري أكبر فوز له على «الجوارح» سابقا، عندما تغلب عليه بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، وسجل الجزيرة في مرمى الفريقين الموسم الماضي 13 هدفاً.
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