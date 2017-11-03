8 محاور ترسم مستقبل «الشاطئية» في دبي

رضا سليم (دبي)

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية أمام البرازيل بنتيجة 4/ 15، في ختام مبارياته في الدور الأول لكأس القارات الشاطئية لكرة القدم، والمقامة حالياً في منطقة مراسي الخليج التجاري على قناة دبي المائية، وتتواصل حتى بعد غد، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وهي الخسارة الثالثة لمنتخبنا الذي سيلعب على المركزين السابع والثامن، حيث خسر أمام البرتغال ثم مصر، فيما تأهل منتخبا البرازيل والبرتغال عن المجموعة الأولى، وكذلك روسيا وإيران عن المجموعة الثانية.

من ناحية أخرى، ينظم مجلس دبي الرياضي ولجنة الكرة الشاطئية في الاتحاد الدولي «الفيفا»، على هامش البطولة صباح اليوم، ورشة عمل لاستعراض التجارب الناجحة في كرة القدم الشاطئية ومناقشة سبل تطويرها، وتناقش الورشة الدولية مستقبل الكرة الشاطئية في دبي عبر 8 محاور رئيسية، وحسب البرنامج المعتمد للورشة، ويحضر الورشة علي عمر مدير إدارة تطوير الأندية في المجلس ومدير بطولة كأس القارات، وجوان كوسكو المدير التنفيذي لكرة القدم الشاطئية في الفيفا. وتنطلق المحاور الثمانية بداية من استعراض تجربة البرازيل في إعادة تطوير منتخبها للفوز بلقب كأس العالم العام الحالي بعنوان «تحقيق الحلم»، ويقدم المحاضر جيلبرتو كوستا مدرب المنتخب البرازيلي، وفي المحور الثاني يستعرض الثنائي راميرو أماريلا وروس أونجارو، تحليل الأداء الفني لنهائيات كأس العالم الماضية، وفي المحور الثالث يستعرض المستشار بيرس أوكالاجهان الترتيبات لتنظيم منافسات الكرة الشاطئية في الألعاب الأوروبية التي ستقام في مدينة مينسك الروسية في عام 2019.

ويشمل المحور الرابع مناقشة نوعية الرمال المستخدمة في ملاعب كرة القدم الشاطئية، وكيفية استخدام ما يناسب كل منطقة، والبطولات التي تقام عليها، ويقدم المحاضرة تود كانابتون، وفي المحور الخامس سيتم مناقشة سبل تطوير بطولات المرأة الخاصة بكرة القدم الشاطئية، مع بداية انتشارها على نحو واسع عالمياً.

ويكشف جابينو ريناليس من اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية، في سادس المحاور، روزنامة نشاطات وبطولات كرة القدم الشاطئية العام المقبل 2018، وفي المحور السابع يعرض بيدرو دياس من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، التجربة الناجحة لبطولة البرتغال الدولية، التي باتت حدثاً سنوياً ثابتاً على روزنامة البطولات الدولية للكرة الشاطئية، وأما المحور الثامن، فيتم عقد لقاء طاولة مستديرة بين أبرز المتحدثين والحضور، لمناقشة آليات التعامل مع مسألة انتقالات اللاعبين، في ضوء ظهور العديد من الأندية حول العالم، وإقامة مسابقات للأندية بشكل أكبر مقارنة بالسنوات الماضية، وآليات التعامل مع هذه المسألة لحفظ حقوق اللاعبين والأندية.

وأوضح علي عمر، مدير البطولة، أن هذه الورشة باتت محطة سنوية تقام في دبي، مع استضافتها لبطولة كأس القارات الشاطئية، تساهم من خلالها في إعادة صياغة العديد من الجوانب المتعلقة بتنظيم لعبة الكرة الشاطئية، والتعرف على التجارب الناجحة، وهو نابع من حرصنا في المجلس على أن تكون البطولة أكثر من مجرد مباريات تنافسية، عبر المساهمة في تطوير الجوانب الفنية والإدارية، وجعل دبي محطة يلتقي فيها صناع القرار لبحث مستقبل اللعبة وكيفية تطويرها على المدى الطويل.