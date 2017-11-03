دبي (الاتحاد)

كثف منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 عاماً، تدريباته استعداداً لخوض ثاني مبارياته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب 2018، حيث يواجه غداً منتخب النيبال ضمن منافسات المجموعة الأولى، ويخوض «الأبيض الشاب» التدريبات وسط حالة فنية ومعنوية عالية، بعدما اعتلى الصدارة برصيد 3 نقاط متفوقاً بخماسية الأهداف التي سجلها في مرمى المنتخب العُماني، على المستضيف منتخب قرغيزستان الذي يتملك نفس رصيد النقاط، بعد فوزه على النيبال بهدفين نظيفين، وشهدت التدريبات حضور المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد.

وأكد الصربي ليوبينكو درولوفيتش مدرب منتخبنا، أن الفريق يتعامل مع مبارياته في التصفيات الآسيوية بالقطعة، فبعد الفوز الكبير الذي حققه في الجولة الأولى على عمان، أصبحت هذه النتيجة من الماضي والتركيز ينصب على مواجهة الغد التي تجمعنا بمنتخب النيبال، مضيفاً: المنافس في المباراة المقبلة قد لا يكون أقوى منتخبات المجموعة، إلا أنه يتطلب منا بذل الكثير من الجهد في التحضير الذهني والبدني، فهما سلاحنا للمباراة التي لن تكون سهلة، ويجب على اللاعبين عدم استسهال المهمة بالنظر لنتائج المنتخبات الأخرى، مؤكداً أن التركيز وعدم الاستهانة بالمنافس هو السلاح لمواصلة المشوار بنفس الروح العالية والانطلاقة القوية التي كانوا عليها كانت محل إشادة وإعجاب الجميع.

وأشار درولوفيتش إلى أن جدول المباريات جاء في مصلحة منتخبنا، بحصوله على 3 أيام راحة عمل من خلالها الجهاز الفني على التحضير بصورة جيدة لمواجهة النيبال، من حيث الوقوف على الأخطاء التي صاحبت أداء بعض اللاعبين في المباراة الأولى، مشيراً إلى أن الجهاز الفني حرص على حضور مباراة النيبال التي خسرها بهدفين نظيفين أمام المنتخب القرغيزي، ورصد نقاط القوة والضعف لدى المنافس، لوضع خطة اللعب والأسلوب الأمثل الذي سيعتمد عليه في مباراة الغد.

وكانت تدريبات منتخبنا الوطني قد شهدت تواجد وفد قناة أبوظبي الرياضية، الحاصلة على حقوق نقل مباريات المجموعة الأولى، والذي كان قد وصل إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك، حيث أجرى الإعلامي محمد إسماعيل موفد القناة، عدداً من اللقاءات مع أعضاء ولاعبي منتخبنا الوطني، في إطار التغطية الشاملة التي تقدمها قناة أبوظبي الرياضية لمشوار الأبيض الشاب، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب «إندونيسيا 2018».