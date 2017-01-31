نمر يفترس رجلاً بحديقة حيوان في الصين

بكين (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن رجلا لقي حتفه بعد تعرضه لهجوم من جانب أحد النمور في حديقة حيوان في شرق الصين، بعد أن قفز بنفسه داخل قفصه بالحديقة، تجنبا لدفع رسوم الدخول.

ونقل موقع «تشاينا راديو إنترناشونال» الإلكتروني الإخباري، عن الإدارة المحلية القول، إن الرجل الذي لفظ أنفاسه بعد أن هاجمه النمر الأحد الماضي، يدعى تشانج، وهو من إقليم هوبي، وكان ضمن مجموعة من ستة أفراد زاروا حديقة حيوان «نينجبو يونجور» في منطقة نينجو بإقليم تشجيانج.

ونقل الموقع الالكتروني عن لي، أحد أصدقاء القتيل - والذي كان ضمن المجموعة التي كانت برفقته وقت وقوع الحادث - إن لي دفع رسوم دخول الحديقة هو وزوجته وزوجة تشانج وطفليه، فيما قفز الضحية من فوق سور يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار لتجنب دفع رسوم الدخول.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن مقطع فيديو على الإنترنت أظهر النمر وهو يلتهم تشانج، فيما يظهر نمران آخران وهما يراقبان ما يحدث. وقال شاهد عيان، إن حراس الحديقة اضطروا إلى قتل النمر بالرصاص. وجرى نقل تشانج إلى المستشفى على وجه السرعة لكنه توفي متأثرا بجراحه.