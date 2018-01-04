سيف بن زايد يبارك حصول نهيان بن زايد على شخصية العام الرياضية

أبوظبي (الاتحاد)

بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، حصوله على لقب الشخصية الرياضية العام 2017 في استفتاء جريدة «الاتحاد» الرابع. كما هنأ اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس الإدارة، سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، بالحصول على اللقب المستحق، وأكد أن اختيار سموه الشخصية الرياضية يجسد دعمه اللا محدود والدائم للنهضة الرياضية في الدولة، وتكريس سموه لكافة الطاقات في سبيل خدمة الوطن، ودفع عجلة النشاط الرياضي إلى الأمام.

وأكدت إدارة نادي بني ياس في بيان صحفي أصدرته بهذه المناسبة: «تشعر أسرة نادي بني ياس بالفخر والاعتزاز الكبيرين لاختيار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، شخصية العام الرياضية، وهو الاختيار الذي صادف أهله، نتلمس النجاحات الكبيرة التي حققتها عاصمتنا الحبيبة أبوظبي كعاصمة للرياضة العالمية من خلال العديد من الاستحقاقات العالمية التي كانت وما تزال تنظمها، وذلك بفضل دعم ورعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، كما تعرب أسرة نادي بني ياس عن ثقتها المطلقة بأن يكون العام الجديد الذي يحمل اسم عام زايد الأب الروحي للرياضة والمؤسس الأول لكل هذه النجاحات أحد أزهى الأعوام على الصعيد الرياضي والإنساني، في ظل الدعم اللا محدود الذي يحظى به النشاط الرياضي من قبل القيادة الرشيدة، ورؤية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان السديدة في الارتقاء بالحضور الرياضي نحو آفاق رحبة من التطلعات والإنجازات. ندعو الله عز وجل أن يمضي بنا وفي ظل قيادتنا الرشيدة نحو المزيد من النجاحات والتميز لدولتنا الحبيبة».