يبدأ تجمعه بالعين بعد غد 24 لاعباً في قائمة «الأبيض» لوديتي هاييتي وأوزبكستان



تاريخ النشر: الجمعة 03 نوفمبر 2017 دبي (الاتحاد) أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ألبيرتو زاكيروني، قائمة المنتخب استعداداً للمواجهتين الوديتين أمام منتخب هاييتي يوم الجمعة المقبل، ومنتخب أوزبكستان يوم 14 نوفمبر الجاري، في أولى تجمعات «الأبيض» استعداداً لنهائيات كأس آسيا التي ستحتضنها الإمارات مطلع عام 2019. وضمت القائمة 24 لاعباً هم : ماجد ناصر وعبدالعزيز صنقور ووليد عباس وخميس إسماعيل وحبيب الفردان «شباب الأهلي دبي» وخالد عيسى ومهند سالم العنزي وإسماعيل أحمد وعامر عبدالرحمن ومحمد أحمد ومحمد عبدالرحمن وأحمد برمان عمر عبدالرحمن «العين» علي خصيف وفارس جمعة ومحمد فوزي وعلي مبخوت وخلفان مبارك ومحمد جمال وأحمد العطاس «الجزيرة» محمد العكبري «الوحدة» طارق أحمد ومحمود خميس «النصر» علي سالمين «الوصل». وقرر ألبيرتو زاكيروني استدعاء اللاعبين المصابين لمعسكر العين وذلك من أجل التعرف عليهم وهم: إسماعيل مطر وحمدان الكمالي «الوحدة» سالم صالح وأحمد شامبيه «النصر» وإسماعيل الحمادي وماجد حسن «شباب الأهلي دبي» أحمد خليل «الجزيرة». ويبدأ «الأبيض» تجمعه بفندق ألوفت في مدينة العين ظهر الأحد المقبل، وذلك بعد نهاية الجولة السابعة من مسابقة دوري الخليج العربي التي تختتم غدا، حيث من المقرر أن يؤدي تدريباته اليومية على الملعب الفرعي رقم «1» في استاد خليفة.الجدير بالذكر أن معسكر العين هو الأول للأبيض تحت قيادة المدرب الإيطالي زاكيروني، الذي تعاقد معه اتحاد الكرة، مؤخراً خلفاً للمدرب الأرجنتيني إيدجاردو باوزا الذي رحل لتدريب المنتخب السعودي.