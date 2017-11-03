جائزة الإبداع تعتمد أسماء الفائزين في النسخة التاسعة

دبي (الاتحاد)

رفع مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة، على دعمه ورعايته وتوجيهاته التي رسمت مستقبل القطاع الرياضي والجائزة، وباتت منهاج عمل للجائزة الأكبر من نوعها والأولى على الإطلاق في مجال الإبداع الرياضي، كما تقدم مجلس الأمناء بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة لتوجيهاته وقيادته العمل في الجائزة، وتعزيز مكانتها المرموقة محلياً وعربياً ودولياً حتى أصبحت في صدارة الجوائز الرياضية العالمية.

جاء ذلك من خلال اجتماع مجلس أمناء الجائزة الذي تزامن مع تنظيم ندوة دبي الدولية الثالثة عشرة للإبداع الرياضي، وترأسه مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس أمناء الجائزة، بحضور خالد علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس المجلس، والأعضاء: د. حسن مصطفى (مصر)، مصطفى العرفاوي «الجزائر»، د.خليفة راشد الشعالي، أحمد مساعد العصيمي «السعودية»، منى درويش بوسمرة وموزة سعيد المري أمين عام الجائزة، بحضور ناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة.

واطلع مجلس الأمناء على نتائج لجنة التحكيم وقراراتها بخصوص الفائزين في الدورة التاسعة، وتم اعتماد قائمة الأسماء في الفئات التنافسية، بما فيهم 6 رياضيين ناشئين، سيتم طرحهم للتصويت، حيث سيكون لأصوات الجمهور عبر قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة نسبة في النتائج النهائية، وتم رفع الأسماء التي تتضمن أيضا الفائزين بالفئات التقديرية إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية رئيس الجائزة، من أجل الاعتماد النهائي والمصادقة على النتائج.وتم في الاجتماع استعراض تقارير المرحلة السابقة، وخطط عمل المرحلة المقبلة للجان الجائزة وهي: اللجنة الفنية، لجنة التحكيم، ولجنة الاتصال والتسويق.