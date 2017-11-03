«فيلر» الأذن.. تقليعـة تجـميل حديثــة

أبوظبي (الاتحاد)

برزت مؤخراً صيحة جديدة تحقن فيها النساء مادة مالئة (فيلر) في شحمة الأذنين حتى تبدو مرفوعة وممتلئة. والفيلر هو حشو عن طريق حقن الجلد يستخدم لملء التجاعيد، وإضافة حجم إلى الشفاه والخدين، وانتشر الآن على ما يبدو للأذنين أيضاً.

وتحتوي حقن الفيلر على مجموعة متنوعة من المكونات، مثل الكولاجين وحمض الهيالورونيك، وهي المادة التي توجد بشكل طبيعي في البشرة للمساعدة في الحفاظ على ترطيب العينين والجلد. ويمكن أن يكون فيلر الأذنين ذا تأثير مؤقت أو دائم، وتقبل عليه نساء ذات آذان مترهلة بسبب ارتداء أقراط ثقيلة تجذب أذنيها للأسفل. ووفق موقع «the sun»، تقول الدكتورة ميليسا دوفت، جرّاحة تجميل، إن الحجم الزائد من الفيلر تمنح الأقراط المزيد من الدعائم، ما يساعد على تثبيتها بشكل مستقيم ويسمح لها بالتألق تحت الأضواء، مشيرة إلى أنه تكلفة فيلر الأذن تتراوح بين 600 و800 دولار، اعتماداً على كمية الحشو المستخدمة. وعلى عكس إجراءات فيلر الوجه، توضح دوفت أنه نادراً ما تحدث أي آثار جانبية لحقن الأذن.