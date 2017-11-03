أظفار رضيع تثير الفزع على الإنترنت

أبوظبي (الاتحاد)

تسببت صورة لرضيع ذي أظفار طويلة ومدببة جلبة كبيرة بعد نشرها على «إنستغرام». ونُشرت الصورة غير العادية على حساب يحمل اسم «Daily_earthpix»، والذي ينشر صوراً للطبيعة والحيوانات، وسأل متابعيه تحت الصورة: «لطيف أم لا؟»

وكانت الأظفار منمقة بعناية، وكأنها مبرودة على هذا الشكل عمداً، في حين كانت تبدو لامعة، وكأنها مطلية بطبقة طلاء لامع.

ورغم أن أكثر من 34 ألف شخص أعجبوا بالصورة، فإن التعليقات لم توافق على أنها لطيفة على الإطلاق.

وبحسب موقع «dailymail»، حذر عشرات من أن الأظفار الطويلة تشكل خطراً على الطفل، الذي يمكن أن يخدش بشرته الحساسة بسهولة، وكتب أحدهم: «الرضع يفركون عيونهم كثيراً، ويضعون أيديهم في أفواههم. والأظفار الطويلة تعد حاضنة جرثومية»، في حين كتب آخر أن الطفل يمكن أن يخرج مقلة عينه بمثل هذه الأظفار.

وينصح أطباء الأطفال الأم بقص أظفار رضيعها باستمرار حتى لا يخدش نفسه. وفي حين وضع أشخاص ملصقات ذات صلة تتعلق بسلامة الطفل وصحته، أعرب البعض الآخر عن خوفهم من شكلها، ووصفوها بأنها «قبيحة بشكل مرعب»، و«مثل مخالب القط».