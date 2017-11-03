زوجان سبعينيان يتحديان الشيخوخة

ترجمة - عزة يوسف

أثبت الزوجان الأميركيان لورين بينريس (71 سنة)، وفريدريك بينريس (72 سنة) أن توهج الحب يساعد في الاحتفاظ بمظهر الشباب إلى الأبد.

وبعد أن وقع الجدان في الحب في مدرستهما الثانوية، تزوجا وأنجبا طفلين، حيث احتفلت حفيدتهما سييرا (16 سنة) بجديها، بتغريدة على «تويتر» كتبت فيها تحت صورتهما أنهما تزوجا منذ 52 عاماً، ولا يبدو عليهما التقدم في العمر.

وقالت سييرا: «أعتقد أن سر بقاء جداي بهذا المظهر الشبابي هو نظامهما الغذائي، وعلاقتها الوطيدة».

وبحسب موقع «style.yahoo»، أوضحت الفتاة أنه بعد تعرض جدتها لنوبة قلبية عام 2003، قررت الاعتناء بصحتها لعدم التعرض لمشاكل صحية مستقبلاً، وبدأ الزوجان نظاماً غذائياً نباتياً يتضمن مأكولات بحرية.

وأضافت سييرا أن جديها يشجعان أحفادهما على الاعتناء بأنفسهم من خلال تناول الأغذية الصحية، والتحلي بالنشاط، موضحة أنها معجبة بهما كثيراً، لأنهما لا يسمحان لعمرهما بأن يمنعهما من الاستمتاع بالحياة فهما يسافران ويجربان أشياء مختلفة، ويتمتعان بعقلية الشباب.

أما فيما يتعلق بسر زواجهم الناجح، فقالت الجدة، إن الأمر يتعلق بـ «التنازل»، إذ لا يمكن أن يكون الشخص أنانياً، ويفكر في نفسه فقط.