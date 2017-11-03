«الطريق إلى إيلات».. ملحمة عسكرية مصرية

القاهرة (الاتحاد)
«الطريق إلى إيلات».. فيلم درامي عسكري وطني، يعد من الأعمال الملحمية التي تجسد إحدى البطولات العسكرية المصرية، ويقدم للأجيال الجديدة البطولة والمثل والقدوة.
دارت أحداثه أثناء حرب الاستنزاف عام 1969 قبل حرب أكتوبر المجيدة، حول قيام مجموعة من الضفادع البشرية بتدمير سفينتي «بيت شيفع»، و«بيت يام»، واللتين كانتا تهاجمان المواقع المصرية في البحر الأحمر بعد استيلاء القوات الإسرائيلية على سيناء، ومحاولاتهم لتنفيذ العملية والعودة لمصر بأقل خسائر ممكنة.
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وقالت المخرجة إنعام محمد علي، إنها لم تكن تتصور أن يؤول إليها الفيلم كونها سيدة، ولكنها فوجئت بممدوح الليثي، رئيس قطاع الإنتاج وقتها، يطلب منها إخراج الفيلم، فقرأته ووجدت أنه يحتاج إلى شخص لديه فكرة عن العسكرية، ولم تكن واثقة من أنها ستقوم بإخراجه، ولفتت إلى أنها قابلت الأبطال الحقيقيين الذين نفذوا عملية التفجير، وذهبت مع فريق العمل إلى الأردن وسيناء لرؤية الأماكن الحقيقية، وأنه تم إنشاء السفينة في الفيلم خلال شهرين حتى تكون متطابقة للسفن الإسرائيلية الحقيقية، وأبدت قلقها حول النسخ الخاصة بالفيلم والتي يتم عرضها احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر، وأشارت إلى أن النسخة التي شاهدتها على بعض القنوات مؤخراً أصبحت رديئة جداً، وأنها تخشى عليها من التلف إذا لم تتم معالجتها بسرعة، ولفتت لوجود ما يعرف بتصحيح الألوان، وهو ما تم التعامل معه مع بعض أفلام الأبيض والأسود التي كادت تتعرض للتلف، وطالبت بالاهتمام بالفيلم، خصوصاً وأنه من الأعمال الملحمية التي تجسد إحدى البطولات العسكرية المصرية ومن إنتاج اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ويعد بمثابة فيلم وطني مميز يصعب في الظروف الراهنة أن يتكرر تنفيذه بهذه القيمة.