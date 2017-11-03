أفكار للياقة بدنية دائمة

أبوظبي (الاتحاد)

يقدم نخبة من أبرز مدربي اللياقة البدنية بدبي أنشطة وبرامج الرياضية في إطار مبادرة تحدي دبي للياقة، من خلال فعالية «فتنيس فيستيفال» بجولدن مايل غاليريا، التي تقام لغاية 11 نوفمبر المقبل، بقصد تحفيز بناء نمط حياة رياضية.

وتوفر «فتنيس فيستيفال» طيفاً واسعاً من الأنشطة الرياضية المجانية، من ضمنها اليوجا وتدريبات الحلبة، وتمرينات الطبل، ومنافسات الكيك بوكسنج، والزومبا، والهيب هوب، وجلسات التدريب المتواتر عالي الكثافة (HIIT)، فضلاً عن دروس الرقص اللاتيني.

ومن النصائح التي وجهها مدربون مشاركون في الفعالية من أجل حياة صحية، ما يلي:

1: قم بصف سيارتك في مكان بعيد عن وجهتك، أو اخرج في نزهة مشي أثناء تحدثك على الهاتف لفترات طويلة.

2: استخدم الدرج بدلاً عن المصعد، ولاسيما إن كنت تعيش في طوابق منخفضة.

3: أنت لست بحاجة للذهاب إلى النادي الرياضي بشكل يومي، يمكنك القيام بتمارين صغيرة في منزلك أو حتى أثناء استلقائك على الأريكة، عبر تحريك رجليك إلى الأعلى والأسفل أو القيام ببعض تمارين الضغط.

4: هناك قاعدة مفيدة جداً تسمى قاعدة الثلاث ثوان، وهي تعتبر بمثابة نافذة زمنية لاتخاذ القرار وعدم التراجع فيه والذهاب إلى النادي قبل أن تبدأ في مجادلة نفسك أو التخاذل عن الذهاب.

5: مهما كنت تفعل في حياتك اليومية، عليك القيام بأي نشاط رياضي، بعد مرور 45 دقيقة من عدم الحركة.