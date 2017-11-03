التغذية السليمة وقاية من سرطان الثدي

أبوظبي (الاتحاد)
تتساءل نساء عن الأطعمة التي تجنبهن الأمراض وتفيد الجسم وتمده بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها للحصول على الطاقة، وتبعد عنهن شبح سرطان الثدي.
في هذا الإطار، أكدت أليس صابونجي، اختصاصية التغذية في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، أن التغذية السليمة التي تساعد السيدات على اكتساب صحة جيدة هي التي تشمل البروتينات، والنشويات، والدهون، والمياه، والفيتامينات والمعادن، والألياف التي تؤثر على جهاز المناعة، والمزاج، ومستوى الطاقة، مؤكدة ضرورة تجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة.
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وأضافت أن للتغذية السليمة دورا مهما في تخفيض خطر الإصابة بسرطان الثدي، وذلك عن طريق تعزيز حصانة الجسم والمحافظة على وزن صحي، مؤكدة أن دراسات أظهرت أن الوزن الزائد يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث مقارنة بالنساء الذين يتمتعن بوزن صحي.
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