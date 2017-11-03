التغذية السليمة وقاية من سرطان الثدي

أبوظبي (الاتحاد)

تتساءل نساء عن الأطعمة التي تجنبهن الأمراض وتفيد الجسم وتمده بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها للحصول على الطاقة، وتبعد عنهن شبح سرطان الثدي.

في هذا الإطار، أكدت أليس صابونجي، اختصاصية التغذية في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، أن التغذية السليمة التي تساعد السيدات على اكتساب صحة جيدة هي التي تشمل البروتينات، والنشويات، والدهون، والمياه، والفيتامينات والمعادن، والألياف التي تؤثر على جهاز المناعة، والمزاج، ومستوى الطاقة، مؤكدة ضرورة تجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة.

وقالت إنه ليس هناك حد فاصل بين الأطعمة التي تتسبب في سرطان الثدي والأخرى التي يمكن أن تسهم في تجنبه، مرجحة أن تكون السمنة عاملاً أساسياً، وأوضحت «لايزال علماء يدرسون آثار تناول غذاء غير صحي على سرطان الثدي وخطر تكراره، فليس هناك طعام أو نظام غذائيّ يمكن أن يمنع الإصابة بسرطان الثّدي، ولكن الوزن الزّائد عامل خطير للإصابة بسرطان الثدي».

وأضافت أن للتغذية السليمة دورا مهما في تخفيض خطر الإصابة بسرطان الثدي، وذلك عن طريق تعزيز حصانة الجسم والمحافظة على وزن صحي، مؤكدة أن دراسات أظهرت أن الوزن الزائد يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث مقارنة بالنساء الذين يتمتعن بوزن صحي.