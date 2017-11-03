نصائح تكسب الأطفال عادات غذائية صحية

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

أكدت جمانة دباغ، اختصاصية تغذية، في شركة نستله الشرق الأوسط، أن الفطور أهم وجبة ليوم ناجح، مشيرة إلى أن المسؤولية تقع على الوالدين في تعويد أبنائهم على روتين غذائي معين حتى يتمكنوا من بداية واستكمال يومهم الدراسي بنشاط حيوية.

وتقول: «إن عديدا من الأطفال يفوتون وجبة الإفطار لسبب بسيط، يعود إلى رغبتهم في الحصول على بضع دقائق إضافية من النوم، لذا فإن تعويدهم على روتين يومي، يتضمن تناول وجبة فطور صحية، ومأكولات خفيفة، ووجبات مع العائلة، يساعد في تزويد أجسامهم بالطاقة اللازمة طوال اليوم، وتحقيق أداء جيد في المدرسة».

وتضع دباغ برنامجاً غذائياً صحياً للأطفال أمام الأهل، وخطوات تشكل حجر الأساس لعام دراسي ناجح، ينعم فيه الأطفال بالصحة والعافية.

* أكملوا قائمة التسوق