«برانش الفيستا».. وجبة على إيقاع لاتيني

دبي (الاتحاد)

تفضل كثير من العائلات الذهاب إلى «برانش» «وجبة بين الفطور والغداء» يوم الجمعة للاستمتاع بالطعام شكلاً ولوناً ومذاقاً، وفي مشوار البحث عن التجارب الجديدة يوفر مطعم «واكا» في دبي مفهوماً متفرداً في أسلوب تقديم الأطباق، وتزيينها على طريقة السالسا اللاتينية، حيث تتراقص الأصناف وسط حديقة ألوان مزركشة بالخضراوات والورود.

وعلى وقع أنغام الفيستا، ولوحات من فنون الكرنفال البرازيلي، تتوزع أصناف «السيفيتشي» و«الماكي» وريزوتو الكينوا وسواها من السلطات والعصائر المنعشة، وكلها مأكولات ومشروبات مستوحاة من الطبيعة ومن منتجات موسمية طازجة، ومن كواليس المطبخ يتحدث الشيف روبرتوا سيجورا القادم من البيرو عن بيئة المكان، التي تفرض نفسها على قوائم الطعام التي يتم تحضيرها خصيصاً لرواد مدينة دبي من مختلف الجنسيات، ويؤكد أنه يعمل يومياً بمفهوم تحقيق أعلى ما ترتقي إليه متطلبات الذواقة في الإمارات، في ظل المنافسة الشديدة بين أهم المطابخ المنتشرة داخل منشآت الضيافة ومرافق الطعام في كل مكان في البلاد، ويبدأ «برانش الفيستا» اللاتينية من الساعة 12:30 ظهراً حتى الساعة 4:00 عصراً.