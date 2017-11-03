ديكور المطابخ الحديثة.. أناقة وذكاء

دبي (الاتحاد)

تتنافس شركات متخصصة في مجال الأجهزة المنزلية في تقديم المميز والموفر للطاقة، وتقدم حلولاً ذكية لإعطاء نتائج إيجابية، بالإضافة إلى ما تتمتع به من تشكيلات وأحجام وألوان تتلاءم مع تصاميم المطابخ الحديثة.

وحول أبرز التغيرات التي طرأت على الأجهزة المنزلية خلال السنوات الماضية، يقول زياد حديب، المدير العام لشركة بيتر لايف للأجهزة المنزلية: «شهد قطاع الأجهزة المنزلية تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية تركز أبرزها في طرح تصميمات مبتكرة من الأجهزة الموفرة للطاقة، وذلك لأسباب عدة، على رأسها أسلوب الحياة الذي نعيشه حالياً والميل نحو تكوين عائلات صغيرة الحجم، وتصاميم المنازل الحديثة التي تفرض نفسها، بالإضافة إلى ضرورة تناغم الأجهزة المنزلية مع باقي الأجهزة الكهربائية والتكنولوجية الأخرى بالمنزل من حيث الشكل والتصميم. كما أن الأجهزة المنزلية أصبحت جزءاً من حياتنا الاجتماعية لإضفاء جو جمالي بديع على البيت».

ويلفت حديب إلى «حرص العملاء في السنوات الأخيرة على شراء المنتجات الموفرة للطاقة في ظل دعوات المحافظة على الموارد الطبيعية والاستدامة، فقد باتوا يعلمون أن تلك الأجهزة استثمار على المدى البعيد رغم ارتفاع أسعارها إلا أنها ذات عائد كبير على ميزانية الشخص مباشرة والبيئة».

ومن أهم الأجهزة التي شهدت تغييرات وتطورات هائلة، يوضح حديب أن «غسالات الأطباق» كانت في بدايتها مصممة لقطاع الضيافة والمطاعم بشكل خاص. ولكنها، باتت مؤخراً، جزءاً من الأجهزة المنزلية لأي بيت عصري، ما دفع بعلامات تجارية كبرى لتطوير تلك الأجهزة لتتماشى مع أسلوب الحياة العصرية وتوفير الراحة لربات البيوت.