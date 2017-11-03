سيف الرحبي.. الشاعر المتمرد على الصمت المنافق

بقلم: د.عبدالله المدني

(أكاديمي وكاتب بحريني)

سيف الرحبي رجل صريح كحد السيف، لذا وصفوه بالشاعر المتمرد على الصمت المنافق .. إنسان ساحر في حديثه ونتاجه الفكري كسحر بلاده الطيبة عمان.. شاعر استثنائي من بلد فضل أن يكون استثنائياً، ضمن منظومته الإقليمية.. شخصية عاشقة للترحال والاختلاط بالثقافات والشعوب لذا وصفوه بالشاعر الذي لا يستكين ولا يستقر.

انطلق الشاعر والكاتب العماني المعروف سيف بن ناصر بن عيسى الرحبي من مسقط رأسه في قرية «سرور» بولاية سمائل الداخلية، حيث أبصر النور عام 1956، ليجوب العالم دارسا تارة، وباحثا عن عمل تارة أخرى، وموظفا تارة ثالثة، وسائحا تارة رابعة، وباحثا عن الحب والجمال والفن تارة خامسة، وبوهيميا يعيش على هامش الحياة تارة سادسة.

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