اكتشاف سر جديد يحير العلماء في أكبر أهرامات الجيزة

أ ف ب

اكتشف علماء، يستخدمون طريقة مسح تعتمد على الأشغة الكونية، هيكلا داخليا كبيرا وغامضا في آخر أعجوبة باقية من عجائب الدنيا السبع وهي الهرم الأكبر في الجيزة على مشارف العاصمة المصرية القاهرة.

وأعلن الباحثون عن الكشف الجديد، اليوم الخميس، لكنهم لا يعرفون الغرض من هذا الهيكل الذي يسمونه "الفراغ الكبير" أو "التجويف" داخل الهرم الأكبر، الذي بني كقبر ضخم حوالي عام 2560 قبل الميلاد. كما لا يعرفون محتويات هذا التجويف أو أبعاده.

وللكشف عن الهرم من الداخل، استخدم العلماء أسلوب تصوير يسمى "التصوير المقطعي للميونات" وهو أسلوب مسح يقتفي آثار الجسيمات التي تقصف الأرض بسرعة تقترب من سرعة الضوء وتخترق عمق الأجسام الصلبة.

وقال العلماء إن طول الهيكل الداخلي المكتشف حديثا يبلغ مئة قدم على الأقل (حوالي 30 مترا) ويقع فوق رواق يبلغ طوله نحو 155 قدما (47 مترا) يسمى البهو الكبير وهو واحد من عدة ممرات وغرف موجودة داخل الهرم الضخم.

وقال الباحثون إن الكشف الجديد يمثل أول هيكل داخلي كبير يتم العثور عليه في الهرم الأكبر منذ القرن التاسع عشر.