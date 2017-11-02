يوم العلم.. سباق في حب الوطن



تاريخ النشر: الخميس 02 نوفمبر 2017 أبوظبي (الاتحاد) يتحول «يوم العلم» إلى سباق في حب الوطن من كل الأندية والمؤسسات الرياضية، وتتزين ملاعبنا اليوم بألوان الفخر والشموخ والمجد والكرامة، حيث يرتفع العلم عالياً في الملاعب والاتحادات والاستادات واللجنة الأولمبية، تأكيداً لمكانة الوطن في قلوب الجميع، وتحتفل لجنة دوري المحترفين بهذه المناسبة الغالية في مباريات الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، ويدخل اللاعبون والحكام وحملة الأعلام إلى الملعب، مرتدين قمصاناً خاصة تحمل شعار «يوم العلم»، وتتواصل الاحتفالات بهذه المناسبة داخل الملاعب بعرض شعار «يوم العلم» على الشاشات الإلكترونية والشاشات الكبرى بالاستادات المختلفة التي تستضيف المواجهات.