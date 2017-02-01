مهرجان الشارقة للشعر الشعبي ينطلق الأحد المقبل

محمد عبدالسميع (الشارقة)

شهدت دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة صباح أمس، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة عشر من مهرجان الشارقة للشعر الشعبي، بحضور محمد القصير مدير الشؤون الثقافية في الدائرة، وراشد شرار مدير مركز الشارقة للشعر الشعبي، وأدار المؤتمر الإعلامية ريم البريكي.

وأشار القصير إلى أن الدورة 13 من مهرجان الشارقة للشعر الشعبي تنطلق برعاية كريمة من صاحبِ السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً في قصر الثقافة في الشارقة.

وأضاف أن مهرجان الشارقة للشعر الشعبي، الذي تنظمه دائرة الثقافة والإعلام- مركز الشارقة للشعر الشعبي، هو مثال للجهد الثقافي الذي يسعى ويعمل بجدٍ للحفاظ على التراث الشعبي في الدولة، ويتيح الفرصة لتلاقي شعراء الشعر الشعبي ومبدعيه من مختلف أقطار الوطن العربي عموماً والإمارات ودول الخليج خصوصاً.

موضحا أن هذه الدورة تتسم بملامح التجديد لعل أهمها المساحة الجغرافية الكبيرة التي ستمتد إليها فعالياته، التي تتضمن 7 أمسيات شعرية، و3 أصبوحات، وندوتين فكريتين. موزعة في عدة أماكن مختلفة هي (قصر الثقافة بالشارقة، الجامعة القاسمية، جامعة الإمارات بالعين، المجلس الأعلى للأسرة، المنطقة الوسطى في البطائح، المنطقة الشرقية وادي الحلو، وخورفكان).

ويبلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 38 شاعراً وشاعرة، و8 نقاد وباحثين من 14 دولة هي: الإمارات، السعودية، سلطنة عُمان، مصر، البحرين، العراق، موريتانيا، الكويت، تونس، السودان، الأردن، اليمن، قطر، سوريا.

كما سيشهد المهرجان انعقاد ندوتين فكريتين الأولى بعنوان «الدور التنويري للشعر الشعبي»، والثانية بعنوان «قراءات وشهادات نقدية حول النتاج الشعري الثقافي في المهرجان الدورة 13».

وستشهد هذه الدورة تكريم ثلاثة من رواد الشعر الشعبي هم: الشاعر محمد هاشم الشريف، وهو أحد شعراء الإمارات المخضرمين، الذين تميزوا بشاعرية فياضة عذبة، والشاعر علي بن بخيت العميمي، الذي عرف بمساجلاته مع كبار شعراء الإمارات، والشاعرة كلثم عبدالله التي تعيد من خلال نصوصها إنتاج الذاكرة الشعبية والتراثية والاجتماعية في الإمارات.