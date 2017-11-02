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«قصتي الأخرى» جديد فاطمة المزروعي
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تاريخ النشر: الخميس 02 نوفمبر 2017

الشارقة (الاتحاد)

صدرت للكاتبة الإماراتية فاطمة المزروعي، رواية بعنوان: «قصتي الأخرى» عن دار كتّاب للنشر والتوزيع، وهي الرواية الفائزة بجائزة الإمارات للرواية لعام 2017، وقد وصفها الناشر جمال الشحي بأنها إضافة للمنجز الأدبي الإماراتي.

وقال الشحي: إن المزروعي ليست غريبة على الكتابة الإبداعية، لكنها تعود اليوم بمنجز مبدع متشابك الأحداث ومتعدد الشخوص، وهو يحسب لها، حيث وظفت قدراتها الكتابية لتعطي القارئ كل هذا الزخم من المواقف العجيبة والأحداث المذهلة. وأضاف: إن رواية «قصتي الأخرى» حياة متكاملة تبدأ مع طفل منذ نعومة أظفاره وتنقلنا لمنعطفات وتحديات وصعوبات ومواجهة الموت مراراً، والتغلب على الحزن المرير، ولا يبقى إلا الأمل والشجاعة.

     
 

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