الكتب المعروضة تتماشى مع رؤية قادة الإمارات للتعليم

محمد عبدالسميع (الشارقة)

تشارك الولايات المتحدة الأميركية في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ36، وعن هذه المشاركة قالت السفيرة الأميركية باربرا ليف لـ «الاتحاد»: نحن نتواجد في جناح الولايات المتحدة الأميركية بالمعرض ممثلين المكتب التعليمي في وزارة الخارجية الأميركية، وفروع الإرشاد التعليمي، حول الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية. ويعرض الجناح كتباً ومنشورات لنحو 6 من الناشرين ودور النشر». وأضافت السفيرة ليف: «الجديد الذي تقدمة سفارة الولايات المتحدة الأميركية هذا العام، هو توفير نوعية من الكتب التعليمية تتماشى مع رؤية قادة دولة الإمارات بشكل عام، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشكل خاص، للتعليم. نحن ندرك أن التعليم، وتطويره، هو أولوية وطنية للقيادة في دولة الإمارات، حسب ما يؤكده قادة الإمارات باستمرار أثناء اللقاءات. ولذلك، حرصنا في هذه المشاركة على تسليط الضوء على الجانب التعليمي بشكل مكثف. كما أننا ندرك أن إحدى أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة، تتضمن إعداد النشء للمستقبل، وتأهيلهم ليكونوا مواطنين عالميين، لهذا كان من المهم جداً لنا استخدام هذه المنصة العالمية، وأحد أهم معارض الكتاب في العالم، لتوفير مثل هذه المواد لدولة الإمارات المتحدة».

وأردفت: «كسفيرة للولايات المتحدة الأميركية لديّ أجندة أخرى تتلخص في التوجه لغرس بذرة المنهاج الأميركي في عقول الأطفال منذ الصغر، ليكون ذلك بداية الطريق لاستكمال دراستهم في أميركا». أما عن الجناح الأميركي في المعرض، فإلى جانب الكتب التعليمية هناك جانب متخصص في ترجمة الكتب إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى القطاع الخاص في الولايات المتحدة الأميركية، الذي يقوم بترجمة العديد من الكتب للغات عدة.