يونس يوقع كتاب «حماية البيئة في الفكر الإسلامي»

الشارقة (الاتحاد)

يوقع الزميل د. محمد يونس، في السادسة مساء اليوم، كتابه الجديد «حماية البيئة في الفكر الإسلامي»، وذلك في ركن توقيعات الكتب بالمعرض. كما يوقع الكتاب ذاته في الثامنة مساء بجناح مبادرة 1001 في القاعة 5 بالمعرض.

يوضح الكتاب، الصادر عن دار هماليل بأبوظبي، أن إسهام الفكر الإسلامي في مجال الحفاظ على حماية البيئة وحمايتها من التلوث، لا يقتصر على رؤى نظرية، وإنما يضيف إلى ذلك إجراءات ميدانية وتطبيقات عملية تتوازى وتتكامل مع ما يجمع عليه العالم اليوم.

يقع الكتاب في 240 صفحة، ويتضمن ستة فصول، يعرض الأول لمفهوم البيئة ومكوناتها وأبرز مشكلاتها ومظاهر الاهتمام العالمي بهذه القضية، ويتناول الثاني قضية تلوث البيئة بمختلف أبعادها، ويعرض الثالث لمفهوم البيئة في الفكر الإسلامي. ويستعرض الرابع قضية التوازن البيئي والتنمية المستدامة من المنظور الإسلامي، ويخصص الخامس لمصادر ووسائل المنهج الإسلامي في حماية البيئة من التلوث، ويعرض الفصل السادس والأخير لجهود حماية البيئة في العالم الإسلامي مع دراسة متعمقة لجهود حماية البيئة في دولة الإمارات.